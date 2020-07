Sector hotelero y gastronomico: “Somos casi 6.000 personas que vemos en riesgo nuestro trabajo”

Chaco se sumó al pedido nacional de gastronómicos y hoteleros por una ley de emergencia a nivel nacional para paliar el delicado momento económico que está atravesando el sector turístico, el contempla a esas dos ramas. “A nivel mundial y nacional, el turismo está sufriendo una crisis muy grande y Chaco no es la expresión. Realmente estamos agonizando, por el hecho de que hace 103 días que tenemos los establecimientos cerrados, sin facturar y con gastos. Siendo este el panorama, realmente necesitamos una ley de emergencia que contemple varios puntos claves para subsistir y que sin este no hay turismo posible”, comentó Santalucía.

CRISIS SOSTENIDA

“Venimos hace dos años con un problema de rentabilidad total, donde cada vez fue haciéndose más profunda la agonía. Además de una recesión que también se fue profundizando. Junto a esto las tarifas de servicio que aumentaron abruptamente y esto nos llevó a esta decadencia, tanto de rentabilidad como de los establecimientos y que cuando comenzamos a tomar un poco de aire, con la estabilización de las tarifas nos toca este tiro de gracia que ni el más pesimista esperaba en este 2020” explicó el referente del sector.

Santalucía añadió que la actualidad es mala, pero que el panorama no es nada alentador en Chaco, por lo que la ley es necesaria imperiosamente: “Sabemos que los que aguantemos esto deberemos tener aun espalda, porque la reactivación turística en la provincia será muy lenta”.

6.000 TRABAJADORES

Luego de que los medios replicaran el comunicado que solicita al Poder Legislativo de la Nación que contemple la ley, ya que son más de 650.000 personas los que trabajan en el sector turístico, Santalucía remarcó que a nivel provincial son entre cinco mil y seis mil que trabajan en hoteles, restaurantes, bares y que cumplen con otras actividades del turismo.

Por último, el propietario deslizó que el pedido de auxilio financiero también fue solicitado a nivel provincial y municipal: “Entiendo que estamos pasando por un momento crítico, pero también se debe ayudar al empresario hotelero o gastronómico en este momento muy complicado. Con 100 días cerrados no hay reserva que aguante, ya se agotaron todas”, finalizó.

PYMES

Por otra parte, la Juventud Radical solicitó al gobernador que no se desatienda al sector productivo (pymes y comerciantes): “Que se encuentran económica y financieramente ahogados en medio de esta gran crisis generada por la pandemia”, según redactaron en un comunicado.

“Coincidimos totalmente que lo primero es la salud y no vamos a reflexionar u opinar aquí sobre cómo el Ejecutivo provincial viene haciendo frente a la pandemia, pero si vamos hacer hincapié en solicitar que se tomen medidas (con los respectivos protocolos; en los horarios y la forma que el Estado disponga), para que haya apertura de las actividades comerciales con el objetivo de paliar las penurias económicas que ha provocado el aislamiento preventivo social y obligatorio de hace más de cien días. Tanto los comerciantes como las pymes ya no tienen margen. Existen varios comercios y pequeñas empresas que ya han cerrado sus puertas por no poder hacer frente al pago del personal; alquiler; servicios; impuestos y otras obligaciones tributarias. La preocupación es cada vez más grande por la imposibilidad de pago de las deudas acumuladas durante la pandemia”, expresa el escrito.

Además, se solicita reactivar las líneas de créditos productivos con tasa subsidiada, prorrogar el pago de impuestos, suspensión de acciones judiciales, asistencia financiera y créditos bancarios.