Sectores gastronómicos y hoteleros analizaron su situación en pandemia

Junto a representantes del sector hotelero y gastronómico de Resistencia, el intendente Gustavo Martínez, analizó la situación que atraviesan debido a la pandemia, provocando una crisis económica. En la reunión, los integrantes de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y afines del Chaco le transmitieron sus problemáticas y se van a estudiar alternativas que permitan ir mejorando su realidad.

De la misma participaron las subsecretarias de Finanzas municipal, Ana Belén Valcarce, y de Turismo, Virginia Zacarías; Aldo Santalucía, presidente de la Agencia de Desarrollo; Verónica Mazzaroli, titular de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines del Chaco; Martín Giménez, presidente de la Cámara de Comercio; Daniel Gaona, presidente de la Cámara de Turismo; Laura Peláez, dueña del hotel Covadonga y Daniel Bertonazzi, propietario del hotel Niyat Urban.

Al respecto, Valcarce explicó que “a causa de los problemas ocasionados por la pandemia, este sector viene sufriendo muchos golpes desde 2020 y este año sigue padeciendo la mayoría, por eso nos reunimos a fin de evaluar alternativas para la cancelación de deudas con la Comuna”.

Recordó que “hay facilidades de pago que se pueden acceder, como ser la moratoria que se extendió hasta el 16 de julio, pero de todas maneras continuaremos organizando reuniones para seguir analizando esta situación”.

Bertonazzi, dueño del hotel Niyat Urban, dijo que la reunión “fue muy positiva, planteamos al intendente la problemática que atraviesa el sector hotelero desde el año pasado hasta este momento y todo apunta a que se proyectará aún más”.

Denotó que ahora trabajan con un protocolo que les permite un 50 por ciento de la capacidad y que no alcanza para hacer frente a las obligaciones tributarias. “Hay una restricción muy importante, no tenemos un gran flujo de clientes, no hay vuelos y vivimos una situación complicada”, agregó.

A su turno, Verónica Mazzaroli consideró “muy positiva la reunión con el intendente”. Remarcó que “en esta oportunidad fue con el sector hotelero que necesitaba transmitir su situación respecto a la parte impositiva”.

Señaló que se evalúan caminos para la regularización, siempre con el acompañamiento del Estado. “Pueden haber distintas alternativas y pusieron toda la voluntad para arribar a alguna propuesta”, destacó.