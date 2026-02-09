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Secuestraron 95 “panes” de cocaína valuados en $2.000 millones en un operativo en Puerto Bastiani

El operativo “Cemento blanco” se realizó sobre la ruta nacional Nº 16, kilómetro 33,5, a la altura de Puerto Bastiani.

Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email 9 de febrero de 2026
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El procedimiento, denominado operativo “Cemento Blanco”, fue el resultado de tareas de inteligencia desarrolladas por el Departamento Antinarcóticos de la Policía de Chaco, que permitieron interceptar una camioneta que transportaba estupefacientes ocultos dentro de bloques de cemento.

De acuerdo con la información brindada por el gobierno provincial, como consecuencia del operativo, se secuestró un cargamento de 95 «panes» de cocaína, valuado en aproximadamente 2.000 millones de pesos, equivalentes a unos 1.425.000 dólares. Así, destacaron que «es uno de los decomisos más importantes realizados en los últimos tiempos en territorio chaqueño».

Además, resaltaron la «investigación previa, silenciosa y sostenida», quepermitió detectar el desplazamiento de un hombre que intentaría ingresar sustancias prohibidas a la provincia. A partir de esa información, se montaron distintos controles estratégicos, entre ellos un dispositivo sobre la ruta nacional Nº 16, kilómetro 33,5, a la altura de Puerto Bastiani.

Cerca de las 11 de este lunes, los efectivos interceptaron una camioneta Chevrolet Montana, color gris, conducida por un hombre de 45 años, oriundo de la provincia de Salta. A simple vista, el vehículo transportaba herramientas de construcción y dos estructuras de cemento en la caja. Durante el control, el personal policial advirtió el nerviosismo del conductor, quien posteriormente reconoció el traslado de sustancias prohibidas. Con la correspondiente autorización de la Justicia Federal, el rodado fue trasladado al Departamento de Logística, donde se realizó una requisa exhaustiva.

Al romper los bloques de cemento, los agentes constataron la presencia de 95 «panes» de cocaína. Durante el operativo, personal de la Policía Caminera colaboró en la regulación y ordenamiento del tránsito, garantizando la seguridad vial y el normal desarrollo del procedimiento.

El accionar fue supervisado por el jefe de Policía del Chaco, Fernando Romero, y el subjefe de Policía, comisario general Emanuel Silva, quienes destacaron el profesionalismo del personal interviniente.

El hombre aprehendido quedó a disposición de la Justicia Federal, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

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