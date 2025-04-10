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Secuestraron varios envoltorios de cocaína, dinero y dos teléfonos celulares

Dos personas quedaron detenidas en Quitilipi.

Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email 10 de abril de 2025
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Esta mañana, los agentes de la comisaría Quitilipi realizaban tareas de prevención por la ciudad, y al circular por calle curupaiti y Magallanes, demoraron a dos personas, por presunta comercialización de estupefaciente, en poder tenían varios envoltorios con una sustancia blanquecina. Por tal motivo, solicitaron presencia de personal de Drogas.

Seguidamente, se hizo presente en el lugar efectivos de la División Drogas Peligrosas de Presidencia Roque Sáenz Peña, quienes realizaron las pruebas de campo, y arrojo como resultado positivo a Cocaína con un pesaje de 7 gramos.

Consultando con la Fiscalía Antidrogas N°1, dispuso que el hombre de 30 y el joven de 23 años, sean notificados de la aprehensión en una causa por “Supuesta Infracción a la Ley de Estupefaciente”. Procediendo al secuestro de dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

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