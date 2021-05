«Seguimos sosteniendo que el comercio formal no contagia”

El referente de los comerciantes capitalinos sostuvo a Radio Facundo Quiroga que entiende que haya que tomar decisiones para frenar la abrupta subida de contagios que se registran en la provincia y en el país, pero enfatizó que hay cuestiones que no comparten, ya que vienen de más de un año de caída en las ventas, “entendemos la realidad que indica la suba fuerte de casos positivos en las últimas dos semanas, pero tampoco podemos ignorar que la actividad comercial viene 14 meses de una caída feroz en lo que refiera a facturación. Se han fundido 500 comercios solo en Resistencia y al día de hoy un 30% de las firmas que están abiertas están al límite, en una situación realmente muy crítica por lo cual no aguantarían ni una restricción más y a contramano de lo que expresó el presidente de que son solo tres días hábiles los que durará las restricciones, para el sector no es así ya que para los comerciantes representa nueve días de trabajo, teniendo en cuenta que los feriados no cerramos”.

“NO LLEGAMOS

A FIN DE MES”

Giménez recordó que la delicada situación del sector se traduce en que el 60 por ciento de las firmas no llegan a fin de mes con las ventas, por lo que si no les hubiesen permitido trabajar un tercio de ese tiempo el impacto habría sido muy alto. “Es por esto que realmente estamos muy preocupados. Además, hemos hecho una campaña nacional junto con CAME, en la cual sostenemos que el comercio formal no contagia, ya que hemos cumplido con todos los protocolos, por lo que se debería ajustar por otro lado, permitiéndole trabajar con normalidad al sector comercial”.

DISCREPANCIAS

Previo al anunció del gobernador, el referente comercial detalló que se le había elevado el pedido al Ejecutivo que el horario permitido sea de 8 a 21, que a los gastronómicos se les permita trabajar hasta las 23 y que no encontraban justificativo al cierre de galerías y shoppings, “no compartimos esa medida, entendiendo que pueden abrir respetando la capacidad máxima de 30% permitida, por lo cual se solicitó que sigan dejando trabajar a las galerías de Resistencia y al shopping Sarmiento”, finalizó.