Senadores: se aprobó en comisión el cupo laboral travesti y trans

Un proyecto de inclusión laboral para la población de travestis y transgénero obtuvo dictamen favorable durante un plenario de comisiones del Senado y quedó en condiciones de ser convertido en ley durante la sesión de la semana próxima.

Además, los legisladores respaldaron dos iniciativas presentadas por senadores del oficialismo de similares características cuyas autoras son la chubutense Nancy González y la catamarqueña Inés Blas.

Además del cupo mencionado, el proyecto dice también que «a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad (sic) educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo en los términos de la presente Ley».

También considera que se entiende por «personas travestis, transexuales y transgénero a todas aquellas que se autoperciben con una identidad de género que no se corresponde con el sexo asignado al nacer».

Durante el debate de ayer, la senadora González (Frente de Todos) consideró que el país está «en deuda» y que «está llegando tarde» con este reclamo pero valoró que se avance en su aprobación. Blas, por su parte, sostuvo que no se puede «dilatar más la ampliación de derechos para este colectivo» al entender que «es un estricto acto de justicia e inclusión social».

La legisladora ponderó la «larga lucha por la igualdad de oportunidades» de travestis y trans y aseguró que «el trabajo dignifica y ordena la vida de las personas».

Otro de los puntos de la norma dictaminada indica que «los organismos comprendidos en la presente ley deben promover acciones tendientes a la sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales, con el fin de una efectiva integración de las personas travestis, transexuales y transgénero en los puestos de trabajo».

El proyecto también contempla que las «contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la presente ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales» y ese beneficio se extiende a un año y a dos en el caso de las pequeñas empresas.



Para la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, que condujo el debate esta tarde, el de hoy «es un día histórico» por el avance para la aprobación de la norma en el recinto, que será probablemente incluido en la sesión del próximo jueves.

«Este es un país que tiene una normativa muy valorada en el resto de los países por la ampliación de derechos. Debemos sentirnos orgullosos de este país y de esta etapa del Congreso» ya que «sancionar esta ley será reparar y reconocer» y dejar atrás «la exclusión social y vulneración de derechos» de este grupo poblacional.