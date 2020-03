Sergio “Checho” Batista fue repatriado en un vuelo de Aerolíneas Argentinas

En medio de la crisis mundial por el coronavirus, uno de los pasajeros que regresó a la Argentina repatriado desde Miami fue Sergio “Checho” Batista, quien una vez instalado en su domicilio habló y contó sus sensaciones.

«Podía quedarme; pero, tenía ganas de estar en mi país para hacer la cuarentena. Volví en un avión de Aerolíneas Argentinas y la verdad quiero felicitar a las azafatas, los comandantes, todo, porque lo hacen excelente. Están todos los cuidados», dijo Checho.

Y, agregó: «Estaba con mi señora en el departamento y allá también estaba todo cerrado. Nos poníamos nerviosos porque no sabíamos qué hacer ante una emergencia y queríamos volver. Estamos cerca de la gente que queremos».

«Es traumático ver a la gente que va al aeropuerto con las valijas a buscar un pasaje. Esto es único y nunca lo viví. El temor de la gente es impresionante. Sinceramente nunca vi algo así en ninguna parte del mundo donde estuve. Hay que tener cuidado y un poco de temor porque uno no sabe por dónde viene esto», cerró el campeón del Mundo en 1986.

EL ALIENTO DE DIEGO A ALBERTO

Diego Armando Maradona se expresó en las redes sociales hoy luego de que ayer por la noche el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, decretara la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus y le dedicó unas palabras.

«Cuando las papas queman, es el capitán el que tiene que salir a demostrar. Hoy nos toca estar separados; pero, más unidos que nunca. ¡Vamos Alberto Fernández, vamos Argentina! #QuedateEnCasa», escribió el astro argentino en su cuenta de Instagram.

PAULO DÍAZ, AISLADO

Paulo Díaz, defensor de River, quedó en cuarentena voluntariamente luego de que el club decidió cerrar sus puertas y no presentarse el sábado pasado ante Atlético Tucumán por el inicio de la Copa de la Superliga. Sin embargo, esta situación lo afectó más que al resto.

Es que su esposa Fernanda y su hijo Agustín, de cinco meses, están en Santiago de Chile. «Necesito de mi Paulo», escribió la pareja del zaguero en su historia de Instagram y él respondió: «Yo igual. Los extraño a los dos».

Por la pandemia de coronavirus, ahora con aislamiento obligatorio en la Argentina, se dispuso el cierre total de las fronteras. Mientras en el país hay 128 casos con tres fallecidos, del otro lado de la Cordillera de los Andes se cuentan 342 infectados hasta el momento, sin víctimas fatales.

«MIAMI ERA UN DESCONTROL»

Julián Carranza juega actualmente en Inter Miami y se sabe que Estados Unidos es un país con muchos casos de coronavirus. El delantero contó cómo fue la situación en la ciudad donde vive y lo mal que actuó la gente en los días a previos al colapso.

“Por un lado, salís a la calle y no hay nadie. El otro día fui al supermercado, no conseguí papel higiénico, toallitas húmedas ni arroz. La gente tiene miedo. Pero, por el otro, las playas de South Beach y los boliches estaban llenos de gente. Era un descontrol”, contó.

Y, agregó: «Los más jóvenes no son conscientes del peligro. Tienen una semana libre y es un peligro. Todos los chicos estaban en la playa, era una locura. Es muy jodido el tema. Se emborrachaban y pensaban que no les iba a pasar nada. Las restricciones fueron muy lights, el tema de la cuarentena no se puso muy firme…».

Licenciado por el club hasta nuevo aviso, el exBanfield pasa sus días en su casa.

UN PARTIDO PRODUJO LA PROPAGACIÓN

Francesco Le Foche, médico italiano especialista en Alergología e Inmunoinfectivología, quien además es profesor de Reumatología de Ciencias Biomédicas, en la Universidad de La Sapienza (Roma), asegura que un partido de Champions League fue importante en la propagación del coronavirus: Atalanta-Valencia (victoria por 4-1 de los italianos), por la ida de los 8vos. de final.

Según él, la asistencia de tanto público al estadio San Siro, el pasado 19 de febrero, fue clave en el avance de la pandemia en Bérgamo, Italia: «Ha pasado un mes desde ese partido. Los tiempos son relevantes. La congregación de miles de personas, a dos centímetros una de la otra, aún más asociada a las entendibles manifestaciones de euforia, gritos, abrazos, puede haber favorecido la replicación viral».

«Me refiero a una expulsión de grandes partículas virales a gran velocidad desde las vías respiratorias superiores, la boca y la nariz. Estamos hablando del énfasis colectivo de un partido histórico. Debo imaginar que casi todo el mundo acudió a ese partido, probablemente incluso asintomáticos y febriles», agregó en el periódico Il Corriere dello Sport.

«Este virus continuará propagándose. Nosotros, gracias también a haber estudiado lo que está sucediendo en el norte, lo hemos reducido a términos mínimos; pero, no es suficiente volver a la realidad de antes. De aquí a los próximos meses, tenemos que reorganizarnos de una manera diferente. Si el virus baja en Italia, la tendencia es que crecerá en Francia, Alemania, España e Inglaterra. Todas las naciones que juegan un papel central en las competiciones internacionales y una solución sería jugar a puerta cerrada los próximos meses», advirtió.

PESIMISMO EN ALEMANIA

La pandemia de coronavirus tiene en jaque a todo el deporte del mundo y Alemania no es la excepción. El gigante europeo tiene 16.290 casos positivos y 44 muertos, lo que hace pensar a los especialistas que la vuelta a la vida normal está muy lejos. Uno de ellos es el virólogo Jonas Schmidt-Chanasit, del Instituto Berhard-Nocht de Hamburgo.

«Estoy convencido de que solo se podrá volver a jugar al fútbol en 2021. No creo que sea realista pensar que esta temporada pueda terminarse. Tampoco a puertas cerradas porque tiene el potencial de que la gente se reúna en sus casas a ver», afirmó.

Mientras la Bundesliga le puso un freno a su desarrollo al menos hasta el 2 de abril, el director administrativo de la Deutsche Fussball Liga, Christian Seifert, aseguró que jugar sin público aparece como la única salvación. ¿Rodará la pelota o el pesimismo será realista?.

TRES NUEVOS CASOS EN LA NBA: 14 EN TOTAL

Temprano en la jornada de hoy, Denver Nuggets informó un caso de coronavirus en el plantel. Luego, se sumaron Los Ángeles Lakers y Boston Celtics: en total, hay 14 afectados en la NBA (lo que representaría el promedio de un plantel de un equipo).

Marcus Smart reveló que es el infectado en el plantel de Boston, mientras que aún no trascendió las identidades de los que dieron positivo por Covid-19 en la franquicia californiana.

«Jovenes, escuchen… Dejen de juntarse en grupos y ser egoístas. Esto no es una broma. Fui diagnosticado hace cinco días y los resultados llegaron, siendo positivos. He estado en cuarentena desde entonces, gracias a Dios. El Covid-19 debe ser tomado con la mayor seriedad. Nuestra generación de jóvenes debe respetar la distancia. No es una broma. No hacerlo es de egoísta. Juntos podemos vencer esto, pero debemos hacerlo juntos estando separados por un tiempo. ¡Mucho amor!», expresó Smart en su cuenta de Instagram.

En total, los que fueron diagnosticados con coronavirus son Kevin Durant (junto con tres compañeros de Brooklyn Nets, cuyas identidades no trascendieron), Christian Wood (Detroit Pistons), Rudy Gobert, Dónovan Mitchel (Utah Jazz), tres de Philadelphia 76ers, dos de Los Ángeles Lakers, uno de Denver Nuggets y Marcus Smart de Boston Celtics.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, notificó a los equipos que, a partir de hoy, cerrarán todos los establecimientos de entrenamiento. Además, instó a los jugadores a permanecer en las ciudades en las que juegan, aunque no les prohibió viajar dentro de Estados Unidos, puesto que reina la prohibición de viajar fuera del país.