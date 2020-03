Sergio Hernández: «Yo también pensé en irme a la playa y me siento un animal»

En una charla con el instagramero Juani Martínez, el entrenador de la selección argentina de básquet, Sergio “Oveja” Hernández, reveló que tuvo un pensamiento erróneo previo a la pandemia y se mostró arrepentido.

En medio de la cuarentena general por el coronavirus, lamentablemente muchos argentinos inconscientes viajaron a la costa atlántica considerando el aislamiento como vacaciones.

Al respecto, Oveja Hernández admitió: «Días atrás era un poquito menos consciente que ahora. Por eso, no juzgo a los que hace seis días atrás hicieron cola para entrar a un balneario porque tenían su casa ahí, porque también se me vino a la cabeza al principio: ‘¿y si me alquilo una casa en la playa y me voy a vivir la cuarentena ahí?’. Y, hoy digo: ‘¡Qué animal que fui!'».

Además, añadió: «Hoy, comprendo que el único lugar que es salud la casa. Si tenemos que comer fideos y arroz durante un mes, comeremos eso, no pasa nada».

Con respecto de la suspensión de todas las actividades, cerró argumentando que la pelota «puede esperar».