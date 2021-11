“Si ensucia, no lo voto”, una campaña vigente

Ciudad Limpia realizó un relevamiento comparativo del nivel de mugre que producen las campañas políticas en ciudades como Santa Fe, Córdoba, San Salvador de Jujuy, Salta, Formosa y Corrientes. Los resultados fueron contundentes: en Jujuy las plazas fueron literalmente «tomadas» por los pasacalles políticos; en Salta los afiches quedan en la vía pública una vez que se desprenden de las paredes sin que nadie se haga cargo de retirarlos; Formosa, en igual sentido, sigue empapelada de propaganda política y, en Corrientes, después del último acto eleccionario, todavía pueden verse los carteles, gigantografias y pegatinas en la vía pública, de campañas anteriores.

En un Seminario que se realizó a principios de año de manera conjunta entre el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la Secretaría General y la Dirección General Reforma Política y Electoral del Ministerio de Gobierno se abordó las mejores prácticas para asegurar el respeto por la higiene urbana durante la época de elecciones.

En este sentido, las campañas electorales suelen estar acompañadas por un despliegue descomunal, desordenado e ilegal de papelería propagandística, a la que se le se suman pintadas y grafitis. Atento a ello, desde la Ciudad se busca generar un espacio de reflexión y debate respecto a experiencias que permitieron asegurar un mayor respeto por la higiene urbana.

SI ENSUCIA, NO LO VOTO

En términos comparativos con las ciudades mencionadas, Resistencia, para Ciudad Limpia, sufrió en menor medida el embate de suciedad que dejan las campañas que realizan los partidos políticos, lo que puso de manifiesto que la iniciativa llevada adelante por Fundación mediante la campaña “si ensucia, no lo voto”, a través del cual los candidatos políticos se comprometieron a no ensuciar la ciudad con pegatinas y pasacalles en las recientes elecciones, fue positiva. Sin embargo, varios de los candidatos no cumplieron con el Convenio puesto que sus afiches y pasacalles continúan ensuciando y contaminando visualmente los lugares públicos.

“Los medios no son las columnas ni los árboles”, aclararon desde Ciudad Limpia. “Hay que recordarles a nuestros políticos que los medios son los gráficos, los radiales, los televisivos, las redes sociales con exitosa participación de Internet. Cuando utilizan los postes, los árboles o los frentes de construcciones sentimos que están subestimando al electorado”. «Estamos en la era de las comunicaciones y de las tecnologías de la información”, manifestaron. “Ya existe Internet, facebook, twiter y demás redes sociales que pueden ser utilizadas para hacer propuestas más creativas y no pegatinas con publicaciones de fotos de un rostro con un nombre y un número, que no cumplen otro objetivo más que el de ensuciar», recordaron.

MAS PROPUESTAS, MENOS MUGRE

«Ya no quedan dudas que la mugre no consigue juntar votos, por lo tanto, estamos ante un nuevo escenario donde las redes sociales cobran un protagonismo fundamental, menos costoso, más efectivo y sin dudas menos mugriento», aclaró el titular de Ciudad Limpia, Carlos Alabe y señaló que “la sociedad en su conjunto pide propuestas, ideas renovadas y eficientes para revertir el deplorable estado de las cosas. Es obsceno el gasto en cada elección, siendo que donde nos demos vuelta hay una necesidad insatisfecha y nuestros políticos (más preocupados en ganar una elección que en resolver nuestros problemas) dilapidando fondos públicos y gastando energía en chicanas y creativas ironías que no resuelven el más mínimo problema.”.