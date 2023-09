Silvana Schneider caracterizó de “amena” la reunión de transición

En comunicación con Radio Provincia del Chaco, Silvana Schneider, vicegobernadora electa de la provincia, dio detalles sobre la reunión concretada el martes en la Casa de Gobierno junto a la vicegobernadora saliente, Analía Rach Quiroga, y un grupo de funcionarios en actividad para seguir trabajando en la transición de la gestión.

Sobre el cónclave, Schneider indicó que “puedo caracterizarla de amena”, y explicó: “Hemos pedido, por escrito, información que necesitamos para la posterior toma de decisiones en este proceso de transición y para todo lo que se viene”. “Nosotros ahora pedimos información de carácter general, inclusive de organismos autárquicos como Secheep, Sameep, Insssep, Banco del Chaco, necesitamos primero tener respuestas a esta información, para luego ir con mayor especificidad a cada una de las áreas y avanzar en la cronología de las reuniones siguientes”, detalló, y remarcó que “la idea es primero acceder a la información, luego ir con mayor especificidad para contar con mayor información y el 10 de diciembre trabajar a pleno en cada organismo”.

Consultada sobre lo explicitado por el Foro de Intendentes del Partido Justicialista, quienes pidieron al nuevo Gobierno “respeto” en obras y demás gestiones para localidades conducidas por partidos opositores, la futura vicegobernadora remarcó: “No vamos a gobernar para un partido político, vamos a gobernar para los chaqueños, independientemente de quién sea el intendente”. “Les transmitimos plena tranquilidad, vamos a trabajar codo a codo con los chaqueños”, subrayó.

En ese sentido, profundizó que uno de los puntos presentados en la reunión de ayer tiene que ver con obras que habrían sido frenadas: “Nosotros necesitamos el porqué de la paralización”, planteó, y explicó “a lo largo y ancho de la provincia lo estamos notando, inclusive se han levantado trabajos, obras que no faltaban mucho, y necesitamos los motivos”. No obstante, comprometió que “nuestro nuevo gobernador (Leandro Zdero) sostiene que las obras que están en ejecución tienen que terminarse, el dinero es de los chaqueños, no podemos jugar con la ilusión del pueblo, hay que terminar las obras prometidas”.

Finalmente, Schneider se refirió al Presupuesto para 2024, el cual puso como “el primer punto” planteado en la reunión de ayer. “Necesitamos contar con esta información, sabiendo que el plazo constitucional vence el 30 de septiembre para presentarse en la Cámara. Nos gustaría, y trabajando en paralelo, saber qué se tenía proyectado y qué es lo que vamos a modificar”, señaló.