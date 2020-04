Sin Copa de la Superliga ni descensos, así seguiría el fútbol argentino

Hay acuerdo entre los dirigentes para suspender definitivamente el certamen que había comenzado con la clasificación a las Copas Libertadores y Sudamericana tal cual como quedó y con 26 equipos en 2021. Cuando se reanude la acción, será con un torneo de transición.

El martes que viene se desarrollará una reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los dirigentes aprobarían oficialmente el acuerdo al que habrían llegado y que rubricará un cambio radical de planes a causa de la crisis de coronavirus.

Si bien todavía no hay precisiones respecto de cuándo volverá la actividad, algo que dependerá de cómo avance la pandemia, lo que sí se decidió es que la Copa de la Superliga no pasará más allá de la primera fecha que se disputó: quedará suspendida indefinidamente.

Lo que sí, la fecha que se jugó de la Copa de la Superliga contará para la clasificación a las próximas copas internacionales. Así, Boca, River, Racing y Argentinos irán a la Copa Libertadores 2021 y Vélez, San Lorenzo, Newell’s. Talleres, Defensa y Justicia y Lanús a la Sudamericana.

El otro punto que quedó definido es que en esta temporada no haya descensos. La próxima está por verse. Y, respecto de la reanudación, de lograrse este año será con un torneo de transición que defina otra plaza para la Libertadores -y también será sin descensos, por lo que en 2021 habrá 26 equipos-. El restante boleto a la Libertadores lo dará la Copa Argentina, de llegarse a completar a tiempo.

DANIEL OSVALDO ESPERA UN LLAMADO

Daniel Osvaldo, delantero de Banfield pero muy identificado con Boca, reconoció su admiración hacia Marcelo Gallardo, entrenador de River, a pesar de todas las chicanas con el elenco Millonario, y aseguró que le gustaría ser dirigido por él.

«Más allá de las rivalidades, es el mejor técnico de la historia de River, por ahí junto con Ramón Díaz. Tengo mucha admiración por su trabajo, por cómo juega River, que juega bárbaro. Más allá de las chicanas y de reírnos un rato, uno como amante del fútbol no deja de reconocer a Gallardo. Me encantaría que me dirija, como todos los técnico a los que les gusta el buen fútbol. Es un gran entrenador», declaró en TNT Sports por Instagram.

Además, el atacante dijo que quiere jugar un poco más en Banfield ya que, con las lesiones que sufrió en el semestre, apenas pudo jugar un puñado de minutos.

Sin embargo, un llamado de Juan Román Riquelme, vicepresidente 2° de Boca, podría modificar los planes. «Es muy difícil, pero si te llama Román, ¿cómo le decís que no?. Por ahora me concentro en Banfield e intentar seguir jugando ahí. Quiero jugar con continuidad, sólo lo hice dos ratitos nada más», declaró, y reveló que Diego Maradona lo llamó para llevarlo a Gimnasia.

«Me llamó Diego, pero en ese momento no tenía pensado volver a jugar. No le dije que no pero tampoco que sí, me quedé regulando. A Diego lo amo con todo mi corazón, él lo sabe, hablamos cada tanto. Sabe que por él haría cualquier cosa. Si vuelve a llamar, por ahí, qué se yo… ahora estoy en Banfield», finalizó.