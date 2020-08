Sin domiciliaria para el genocida Rodríguez Valiente

La Cámara Federal de Resistencia confirmó la denegación de prisión domiciliaria a Rodriguez Valiente. El pedido fue realizado por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, y se remarcó que la Unidad Penitenciaria N° 7 en donde cumple su detención resulta adecuada.

Según consta en la resolución judicial la medida de prisión debe mantenerse atento a la gravedad de los delitos atribuidos, la complejidad de la causa que se deriva de la pluralidad de víctimas, el tiempo transcurrido desde la fecha de los hechos reprochados y la multiplicidad de imputados pertenecientes a las Fuerzas Armadas.

La decisión se basó en la aplicación del criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la necesidad de evitar decisiones que pongan en riesgo la responsabilidad internacional del Estado Argentino en relación a las obligaciones de juzgamiento y sanción de quienes resulten responsables por delitos de lesa humanidad.

TORTURADOR

José Rodríguez Valiente fue condenado en tres oportunidades; en las causas Caballero I y II, por torturas a personas detenidas por razones políticas, y en la Causa Ligas Agrarias, por adulterar documentación y encubrir el asesinato de dirigentes agrarios.

En cada una de las instancias judiciales por las que pasó como imputado siempre se presentó como un “mero sumariante”, que no participaba en detenciones ni tuvo trato con detenidos, algo que está absolutamente desvirtuado tanto por los testimonios de los sobrevivientes que lo sitúan en la sala de torturas, como por las pruebas documentales.

Según consta en legajo luego de ingresar a la Policía de la Provincia de Chaco el 1 de enero de 1971 ascendió a oficial ayudante el 25 de enero de 1973 y pasó a la Dirección de Investigaciones el 6 de mayo de 1975 por decreto Nº 1150/75 del Jefe de Policía. El 1 de enero de 1976, ascendió a oficial auxiliar, por decreto N° 325/76 y el 12 de noviembre del mismo año, ascendió otra vez, por “merito extraordinario” a oficial principal, por decreto Nº 2379/76.Respecto de sus “buenas calificaciones”, en un informe anual de calificación del 31 de octubre de 1976 al 31 de octubre de 1977, señala que cumple función de “sumariante subversivo” (desde el 01/01/1976). El juicio que le merece su desempeño a la superioridad no deja lugar a dudas; “brillante, pese a su juventud demuestra firmeza de carácter y ejercicio del mando es cumplido inteligentemente”. El 3 de agosto de 1977 es designado para asistir al Curso Contrasubversivo a desarrollarse en la Escuela de Sub Oficiales 2 Comisario General Villar” desde el 7 al 16 de Septiembre de 1977. El 1 de enero de 1978 , queda a cargo de la Brigada de Investigaciones de la UR 2 de Sáenz Peña. El 1 de enero de 1980 Asciende a Sub Comisario por Resolución Ministerial y del 1 al 19 de diciembre de 1980, asiste al curso Superior de Inteligencia en la Escuela Nacional de Inteligencia.