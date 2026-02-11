Sindicato Único de Empleados de Salud

Edictos y Convocatorias
Don Bosco 460 Piso 1 Oficina 3 – 3500 Resistencia chaco.

El Sindicato Único de Empleados de la Salud (S.U.E.S). Sindicato de primer grado Inscripción Gremial N°0032/96.

Convoca a todos sus afiliados a la asamblea general ordinaria, para el día 11 de febrero de 2026 a las 18 hs. en el domicilio sito en calle Don Bosco N°460 de la ciudad de Resistencia, con el siguiente orden del día: 1) Elegir 1 Presidente; 2) Elegir 2 (dos) Asambleístas para refrendar el Acta; 3) Elegir 5 (cinco) integrantes para la Junta Electoral.

Raquel Noemi Chaparro

Sec. Gral. Adjunta

Héctor Carlos Videla

Secretario General

Vto. 11/2

https://www.eldiariodelaregion.com.ar/wp-content/uploads/2026/02/05-PAGINA-1.pdf

