Sindicato Único de Empleados de Salud

Don Bosco 460 Piso 1 Oficina 3 – 3500 Resistencia chaco.

El Sindicato Único de Empleados de la Salud (S.U.E.S). Sindicato de primer grado Inscripción Gremial N°0032/96.

Convoca a todos sus afiliados a la asamblea general ordinaria, para el día 11 de febrero de 2026 a las 18 hs. en el domicilio sito en calle Don Bosco N°460 de la ciudad de Resistencia, con el siguiente orden del día: 1) Elegir 1 Presidente; 2) Elegir 2 (dos) Asambleístas para refrendar el Acta; 3) Elegir 5 (cinco) integrantes para la Junta Electoral.

Raquel Noemi Chaparro

Sec. Gral. Adjunta

Héctor Carlos Videla

Secretario General

