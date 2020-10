Solamente 26 equipos confirmaron que jugarán el Torneo Federal “A”

El Consejo Federal de la AFA, que esperó hasta ayer a la tarde las notificaciones de los equipos que estaban en duda respecto de sus participaciones en la continuidad del Torneo Federal “A”, finalmente dio a conocer que solo 26 equipos confirmaron que jugarán, a sabiendas que For Ever y Sarmiento dieron el “sí” anteayer de acuerdo con lo publicado por elDIARIO de la Región en su edición de la víspera.

En principio, hasta la tarde-noche del lunes hubo solo una baja y estaba referida a que Crucero del Norte de Mnes. desistió en competir; pero, anoche se sumaron otros dos conjuntos de la Zona Norte: Gimnasia de Concep. del Uruguay y San Martín de Fsa. En tanto, por la Zona Sur desertará Ferro Carril Oeste de Gral. Pico, La Pampa

Por ende, balance general que efectuó el Consejo Federal arrojó que un buen número de instituciones dieron el “sí”, por lo que con el listado completo podrá comenzar a trabajar en el formato final pensando en la reunión que se realizará entre el jueves 22 y sábado 24 venideros.

ZONA NORTE

Participarán (12): Boca Unidos de Ctes., Central Norte de Salta, Chaco For Ever, Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos), Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (Bs. As.), Douglas Haig de Pergamino, Güemes de Sgo. del Estero, Juventud Unida de Gualeguaychú, Sarmiento de Rcia., Sport. Las Parejas de Sta. Fe, Sport. Belgrano de San Francisco (Cba.) y Unión de Sunchales (Sta. Fe).

No participarán (3): Crucero del Norte de Mnes., Gimnasia de Concep. del Uruguay y San Martín Fsa.

ZONA SUR

Participarán (14): Camioneros de 9 de Abril (Bs. As.), Cipolletti de Río Negro, Círc. Deportivo de Cte. Nicanor Otamendi (Bs. As.), Dep. Madryn de Pto. Madryn (Chubut), Dep. Maipú de Mza., Huracán Las Heras de Mza., Juventud Unida Universitaria de San Luis, Olimpo de Bahía Blanca, Sansinena de Gral. Cerri (Bs. As.), Sol de Mayo de Viedma (Río Negro), Sport. Desamparados de San Juan, Sport. Estudiantes de San Luis, Sport. Peñarol de Chimbas (San Juan) y Villa Mitre de Bahía Blanca.

No participará (1): Ferro Carril Oeste de Gral. Pico (La Pampa).