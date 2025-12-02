Solidaridad de las empresas autogestionadas con la cooperativa Gráficos Asociados

(Ansol/elDIARIO) Por resolución del plenario de cierre del X Encuentro Internacional Economía de las y los Trabajadores, ciudad de La Rioja, Argentina se declaró la solidaridad con la Cooperativa Gráficos Asociados y su solidaridad ante la injusta y arbitraria situación de remate judicial que enfrenta.

En ese sentido, el Encuentro rechaza el remate y toda medida persecutoria contra una empresa recuperada emblemática de la provincia de Mendoza, que ha probado a lo largo de 22 años su capacidad y responsabilidad en manos de sus trabajadores autogestionados, y exige el cese de la medida y el reconocimiento del derecho de Gráficos Asociados no solo al uso sino a la propiedad del inmueble y maquinarias que la cooperativa gestiona desde hace más de dos décadas a partir del abandono empresarial.

Las organizaciones, instituciones y personas que forman parte del X Encuentro y de la red internacional Economía de las y los Trabajadores, de la que forma parte la Cooperativa La Prensa que edita elDIARIO, se declararon “en alerta frente a esta situación y a disposición de los trabajadores de Gráficos Asociados para lo que necesiten para solucionar esta arbitraria resolución”.

El X Encuentro Internacional “Economía de las y los Trabajadores”, reunido los días 27, 28 y 29 de noviembre del corriente año en la ciudad de La Rioja, República Argentina, con representantes de empresas recuperadas, cooperativas autogestionadas, organizaciones e instituciones académicas de doce países de América, Europa y Asia.

La situación de los Gráficos Asociados

La Cooperativa Gráficos Asociados, primera empresa recuperada de Mendoza, se encuentra ante el riesgo de perder el predio, maquinarias y fuentes de trabajo, debido a un nuevo intento de remate judicial fijado para hoy el día 2 de diciembre, a pesar de que todas las deudas de la quiebra fueron canceladas y poseen un excedente de 15 millones de pesos. Sus trabajadores no pudieron detener la medida, pero se encuentro paralizado por un recurso de amparo presentado ante el Juzgado mendocino.

Un comunicado de la Cooperativa Gráficos Asociados que circuló por diferentes redes sostiene que en 22 años de una experiencia de trabajo asociativo y de producción local, la cooperativa no sólo garantizó la continuidad de los puestos de trabajo, sino que además impulsó espacios de capacitación en oficios y emprendedurismo, brindó soluciones gráficas accesibles a monotributistas, a organizaciones sociales, a cooperativas y a múltiples pymes de Mendoza.

Julio Díaz es el presidente de la Cooperativa Gráficos Asociados. En diálogo con la agencia ANSOL, explicó la raíz de la causa y el recorrido de los trabajadores. «Nos hicimos cargo ante la quiebra de la firma Sanz, nos presentamos al Segundo Juzgado de Mendoza, que en su momento estaba al mando del doctor Fernando Arcaná. Él nos dio la continuidad de la empresa, para formar la cooperativa en el año 2003».

«Luego, generamos una Ley de ocupación temporaria en la legislatura provincial. Con esa ley, seguimos trabajando y el Estado le pagaba un canon a la quiebra. Hasta que pidieron la liquidación de la empresa. Entonces, nos volvimos a presentar y fuimos pagando, incluso compramos el crédito de la hipoteca que está a favor de la cooperativa en este momento» completó Díaz.

Desde el punto de vista jurídico, la Gráficos Asociados es tenedora de la hipoteca del inmueble y propietaria de toda la maquinaria, adquirida con el esfuerzo colectivo de sus asociados, a lo que se suma parte del equipamiento obtenido en el remate de 2023.

Ante la solicitud de la cooperativa para compensar el inmueble y acceder a la propiedad definitiva, el juzgado respondió ordenando un nuevo remate del predio, aun cuando no hay deudas por saldar y los trabajadores han sostenido durante más de 20 años la actividad productiva y el servicio a la comunidad mendocina.