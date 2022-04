“Solo el 10% de las personas que tiene Chagas lo sabe”

El jueves pasado, se conmemoró el Día Mundial de la Enfermedad del Chagas por segundo año consecutivo después que la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobara en mayo de 2019 la fecha. Carolina Carrillo, investigadora del Conicet, directora de un grupo de Investigación y Desarrollo en Chagas y miembro de la Asociación Civil, Hablamos de Chagas, habló con elDIARIO de la Región sobre la problemática y desmitificó que sea una enfermedad superada y que se asocia en espacios rurales.

“Es una problemática súper actual en nuestro país y en el mundo, en Argentina al menos el 4% de la población tiene Chagas. La mayoría de las personas piensan que ya no es una problemática actual por eso es tan importante el Día Mundial”, explicó Carrillo. También aclaró que “el Chagas no es solamente rural, sino que ahora también es urbano, porque hay donde hay personas con Chagas y personas hay en todos lados”.

En este punto, la investigadora especificó: “Habitualmente se cree que el Chagas está únicamente asociado a la ruralidad y a la pobreza rural y los espacios rurales no necesariamente son pobres y el Chagas no está solamente en lugares pobres o rurales”. Carrillo expresó: “El Chagas no discrimina y se puede transmitir de distintas maneras, una es a través de la vinchuca, pero también se puede transmitir de manera vertical de persona gestante al bebé durante el embarazo o el parto, y por trasfusiones de sangre”.

“Solamente el 10% de las personas que tiene Chagas lo saben”, comentó y agregó que “esto señala la importancia que tiene empezar a pensar en el Chagas de un modo más correcto para que las personas que lo tienen puedan saberlo y pueda recibir el tratamiento oportuno”. El diagnóstico se puede realizar con un examen de sangre específico.

Carrillo detalló que “cuando a uno le hacen un laboratorio común el Chagas no salta, hay que pedir específicamente un análisis para Chagas, pero por ley cualquier persona en nuestro país tiene derecho a hacerse el diagnostico en forma gratuita y en caso de que de positivo tiene derecho a recibir el tratamiento que necesite por ley”.

MIRADA INTEGRAL

“No está mal decir referirnos a esta problemática como la ‘enfermedad’ de Chagas cuando se hace referencia a las cuestiones clínicas que puede provocar la infección”, explicó la especialista. Sin embargo, agregó que “el Chagas excede a la problemática médica porque solo el 30% de las personas que lo tienen van a tener una enfermedad asociada, el 70% restante van a ser portadores, pero no van a tener ninguna manifestación clínica”.

La investigadora sostuvo: “Es una problemática más compleja, lo que no está bien es decir es ‘mal de chagas’”. En este sentido, Carrillo explicó que desde el punto de vista biomédico antes se le llamaba mal de a determinadas manifestaciones clínicas que no se sabía cuál era el origen, o como era el ciclo de esas manifestaciones, como aparecían.

Sin embargo, Carrillo aclaró: “Del Chagas sabemos todo: es la única enfermedad en toda la historia de la humanidad que la describió una sola persona en un solo año que fue Carlos Chagas, un médico brasileño e el 1909”. La investigadora relató que el médico identificó cual era el parasito que lo causaba, como era el ciclo en la vinchuca y en animales silvestres y también identifico que estaba asociado a casos clínicos de problemas cardiacos. Además, Carrillo aseguró: “Desde el punto de vista antropológico es incorrecto porque hablar de mal de Chagas refuerza la estigmatización para los pacientes, la discriminación y hace que se atienda mal a la problemática del Chagas”.

PARADIGMA

La miembro de la Asociación Civil “Hablamos de Chagas”, relató el paradigma que utilizan para tratar la problemática: “Nosotros diseñamos nuestro propio paradigma, usamos una mirada de rompecabezas calidoscópico que es una forma gráfica de explicarlo”. “El chagas es un problema tan complejo que tiene tantos condimentos o tantos elementos participando que la mirada de las distintas personas muestra una imagen diferente, todas son correctas, lo importante es tener una imagen lo más integral posible para que el abordaje sea realmente integral”, sostuvo.

“Encontramos que la metáfora del rompecabezas era poderosa porque nos permitía ilustrar que la parte biomédica era una pieza, la epidemiológica otra pieza, lo político otra pieza”, explicó Carrillo. Agregó: “Apelamos a la metáfora del caleidoscopio que esta conformado por cuentas de distintos colores y formas y es un proceso que va cambiando de apariencia si vos lo movés, si lo mira otra persona”.

LEY

Carrillo destacó la importancia de contar con la ley 26.281 que está vigente desde el 2007 y sostiene que “toda persona tiene derecho a hacerse el diagnostico de forma gratuita y en caso de dar positivo tiene derecho a recibir el tratamiento oportuno”. La investigadora aclaró que “el tratamiento no siempre cura, pero recibirlo hace la diferencia entre quedar sujeta al azar o tener una mejor calidad en la salud”.

En esta misma ley también se prohíbe el diagnostico de Chagas en los estudios laborales. “No implica una pérdida de derechos porque cualquier persona puede hacer el diagnóstico cuando la desee, sino que sirve para preservar a las personas que aspiran a un trabajo porque históricamente había discriminación laboral y en muchos casos ni siquiera se les informaba que había dado positivo”.

Además, esta normativa nacional también sostiene que “toda persona embarazada debe hacerse el estudio, porque en caso de dar positivo el bebé se puede tratarlo de inmediato, porque cuanto más jóvenes se detecta la enfermedad y cuanto más reciente la infección, el tratamiento es más eficiente”, explicó Carrillo.