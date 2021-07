Stein: “La bimodalidad no solucionará la sobrecarga laboral docente”

Luego del anuncio de parte de la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, Delfina Veiravé, quien argumentó que tras el receso invernal la universidad buscará la vuelta a la presencialidad, los gremios de la docencia universitaria enfatizaron que no están dadas las condiciones debido a que se sigue atravesando una situación epidemiológica delicada tanto en Chaco como en Corrientes.

La secretaria Adjunta de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNNE (Adiunne), Marina Stein, expresó a elDiario de la Región, “desde los gremios cuestionamos que tanto la virtualidad, como la vuelta a la presencialidad se ha resuelto de parte de las autoridades sin convocar a nadie más, entiéndase gremios docentes, no docentes y hasta a los estudiantes, los cuales también cuentan con representación. Con esto niegan el Convenio Colectivo de Trabajo que establece la conformación de la Comisión de Condiciones de Ambiente de Trabajo, en la cual se debe tratar lo referido a cualquier situación laboral, en especial durante una pandemia. Mas aún teniendo en cuenta que tanto Adiunne, como Codiunne, reclamamos la conformación de este espacio desde marzo de 2020 y recién se creó a principios de este año, pero que ha tenido una única reunión a la cual no fuimos convocados porque la rectora se niega a hacerlo, pese a que este es el ámbito natural donde se deben discutir cuestiones tan sensibles como la vuelta a las aulas”.

VACUNACIÓN DOCENTE

Stein aclaró, “los docentes no nos negamos a la presencialidad, pero si creemos que es necesario analizar si realmente están dadas las condiciones, ya que lo que esgrimen las autoridades es el alto grado de vacunación, siendo que, si bien hemos sido inoculados, solo hemos recibido una sola dosis de la Sputnik V y aún estamos aguardando por la segunda. Además, si bien la vacunación es importante, tampoco es una garantía contra el contagio del virus, por eso no se puede tomar esto como excusa para sostener que con esto ya es suficiente para la vuelta a las aulas. Otra cuestión es la provisión de elementos de limpieza, de bioseguridad, garantizar los espacios adecuados, la ventilación adecuada, sin mencionar que a nivel nacional seguimos promediando unos 20 mil contagios diarios y decesos que rondan entre los 400 y 500, por lo que sostenemos que realmente las condiciones no están dadas y que de ninguna manera estamos en un periodo pospandemia como titula el documento emitido por el CIN el mes pasado”.

BIOMODALIDAD

En cuanto a la vuelta a las clases mediante la modalidad hibrida o de burbujas, la referente de los profesores apuntó que la propuesta es confusa y que si no hay un acuerdo el principal perjudicado será el alumno, “la realidad es que no hay precisiones sobre la modalidad hibrida, siendo que hay una infinidad de posibilidades con respecto a esta. Si no hay dialogó y un consenso vemos que al igual que en el 2020, la docencia sufrirá sobrecarga laboral, lo cual nos vaticina un panorama complejo para todos, pero en especial para el alumnado”. Stein, enfatizó también que ni siquiera la docencia esta al tanto de los protocolos con los cuales se trabajaría en esta vuelta a las aulas, “algo realmente complejo es que según hemos relevado la mayoría de los docentes desconoce el protocolo de seguridad en su unidad académica, ya que cada una ha redactado uno propio basado en el propuesto por la Unne, en el cual también excluyeron a la gremial en la redacción. Por lo que el primer paso no debería ser el anuncio de la vuelta a la presencialidad, sino verificar si los trabajadores de la universidad conocen el protocolo sanitario con el que se trabajará y que como hemos visto no es así”.

SEMANAS CLAVES

Stein mencionó a este matutino que se habla de que se han invertido unos $1500 millones para las universidades y el trabajo en virtualidad, pero en lo que refiere a los profesores de Chaco y Corrientes “no hemos visto un peso. Solamente un bono de 1000 pesos que corresponde al Ministerio de Educación de la Nación que se mantiene hasta diciembre y que no cubre ni siquiera una cuota de Internet. Hay mucho por resolver, porque en todo este periodo de virtualidad hubo un montón de gastos que desde la UNNE no se han realizado, no solo en los viáticos, sino también en el mantenimiento edilicio. Sin ir más lejos, en el campus de Resistencia no tenemos agua, por un caño roto».

Por último, adelantó que si no son convocados de parte de las autoridades de la Unne recurrirán a las vías legales, “una alternativa es elevar una denuncia en el Ministerio de Trabajo por no convocar a la Comisión de Higiene y por no respetar al Convenio Colectivo de Trabajo; mientras que otro organismo al cual podemos recurrir es a la Comisión de Seguimiento, ya que se encarga de controlar que las paritarias locales funcionen por lo que también esta esta otra posibilidad. Estamos aguardando, pero de no recibir respuestas convocaremos a los profesores e investigadores para debatir que medidas llevar adelante”, finalizó.