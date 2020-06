Stoichkov: “Cambiaría mi Botín de Oro por ver a Messi campeón del mundo”

El búlgaro Hristo Stoichkov sorprendió ayer con sus declaraciones sobre Lionel Messi y su esquivo título del mundo de selecciones. «Para ver feliz a un amigo, como es Lio, y que deje de sufrir tanto por no poder ganar un Mundial cambiaría mi Botín de Oro, que conseguí en el Mundial 1994, para verlo a Messi campeón del mundo», le dijo el astro búlgaro a Súper Deportivo de radio Villa Trinidad.

«Para mi Barcelona es y será el club más importante de mi vida. Entonces, cuando se gana disfrutás y cuando perdés acumulás rabia. El Barsa tiene 120 años de historia, somos parte de esta historia y Messi también, hasta hoy. Es un mito, todo lo que hizo Lionel en el Barcelona no se va a repetir. No creo que exista otro jugador como él, conociéndolo desde muy pequeño, por eso lo digo y afirmo. Desde que lo conocí a las 12 o 13 años hasta hoy, todo me sorprende. Por lo que es como jugador y por la calidad de humano que es. Para mí lo más importante que tiene Messi es su condición humana: su familia, hijos, amigos. Siempre se prestó para la gente que más lo necesitó», destacó.

Enseguida, continuó con os elogios: «Están los buenos jugadores, los jugadores excelentes, pero cuando hablás de un ‘mito’ ya no hay nada mejor que eso. Esta cada vez más cerca de Dios. No me gusta comparar y decir qué jugador es mejor. Épocas son épocas. No existe un jugador del mundo que tiene seis Balones de Oro. Lo ha ganado todo. ¿Qué más podemos pedirle?».

También, Stoichkov criticó la forma en que se lo trata a la Pulga en la Selección: «Siempre cuando pierde la culpa la tiene Messi y nunca se habla de los que están al lado de él y fallan. En Sudáfrica, tenían un equipazo ¿y dónde acabó y por qué? Nadie se lo pregunta. Después en Brasil, Argentina llegó la final y cuando tenés situaciones claras, como con Alemania y no marcás, la culpa la tiene Messi y pierde Messi. En la Copa América igual, han perdido dos finales en los penales. Y otra vez, Messi no puede ganar, ¿pero qué hacemos con los jugadores que fallaron y Messi los asistió? Se esconden».

Sobre los últimos cartuchos de la carrera del rosarino, afirmó: «Tarde o temprano va a acabar la gloria de Messi. Entonces hay que valorar todo lo que se hizo en el fútbol. Yo creo que en 2022 en Qatar esta Selección Argentina tendrá la última gran oportunidad para ganar el Mundial en su historia. Con Lautaro Martínez, con Paulo Dybala, con los últimos cartuchos, imagino, de Sergio Agüero. El propio Ángel Di María. Hay un equipo muy competitivo».