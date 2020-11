Sudamericana: Lanús, Defensa y Vélez, por los octavos de final

Lanús visitará esta tarde a San Pablo de Brasil, en un encuentro correspondiente a la revancha de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, con la ventaja de haber conseguido un triunfo como local por 3-2 en el partido de ida. El partido se jugará a las 19.15, en el estadio Morumbí de San Pablo, contará con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera y será televisado por Fox Sports.

El Granate se impuso 3-2 en la ida, con dos goles de José Sand y uno de Facundo Quignon, mientras que para el elenco brasileño anotó en dos oportunidades Brenner Souza Da Silva.

Los dirigidos por el entrenador Luis Zubeldía vienen de caer por 2-1 como local ante Boca Juniors, por la primera fecha de la zona 4 de la Copa Liga Profesional.

Por su parte, San Pablo goleó 4-1 el último fin de semana como visitante al vigente campeón de la Libertadores, Flamengo, uno de los punteros del certamen de Brasil junto a Internacional del técnico argentino Eduardo Coudet, ambos con 35 unidades.

El equipo que se imponga en la presente fase se medirá en octavos de final ante el vencedor de la llave que integran el Audax Italiano de Chile (2) y Bolivar de Bolivia (1).

DEFENSA POR TODO

Defensa y Justicia recibirá hoy a Sportivo Luqueño, con la ventaja del triunfo por 2-1 obtenido en Paraguay, en busca de la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido de vuelta de la segunda fase se jugará desde las 19.15 en el estadio Norberto Tomaghello, con arbitraje del uruguayo Christian Ferreira y será televisado por ESPN.

El ganador de la llave enfrentará a Vasco da Gama, de Brasil, o Caracas, de Venezuela. El conjunto carioca ganó la ida 1-0 y hoy defenderá la ventaja como visitante en la capital venezolana.

El equipo dirigido por Hernán Crespo obtuvo, la semana pasada, un importante triunfo en Paraguay por 2-1 luego de empezar perdiendo y eso le permitirá pasar de fase hasta con una derrota por 1-0 ya que los goles que convirtió como visitante tiene valor doble.

El equipo paraguayo registra 10 partidos como visitante en la Copa Sudamericana y en las únicas dos victorias (cuatro empates y cuatro derrotas completan el historial) que consiguió en esa condición nunca pudo lograr esa diferencia.

Su mejor actuación fue en 2015 cuando llegó hasta las semifinales y cayó con el colombiano Independiente Santa Fe, el campeón de dicha edición.

A COPARSE VÉLEZ

Vélez Sarsfield intentará alcanzar esta noche el pase a los octavos de final cuando visite al siempre complicado Peñarol uruguayo, en una definición que está abierta para cualquiera tras el empate sin goles del partido de ida. El encuentro se jugará desde las 21.30 en el estadio «Campeón del Siglo», en Montevideo, con el arbitraje del brasileño Flavio De Souza. El encuentro será televisado por ESPN 2.

Tras el empate sin goles en Liniers, el ganador clasificará, de repetirse el 0-0 llegará la definición con tiros desde el punto penal y cualquier igualdad con goles clasificará a Vélez por el valor doble de los tantos anotados en condición de visitante.

El ganador de la llave jugará ante el vencedor del cruce entre los colombianos Deportivo Cali y Millonarios (jugaban al cierre de esta edición), tras haber ganado el equipo caleño de vista la semana pasada por 2-1 y estar en inmejorable posición para pasar de fase.

LOS 16AVOS. DE FINAL.

Hoy: a las 19.15, Defensa y Justicia (2) vs Sportivo Luqueño (1); Huachipato (1) vs Fenix (3); San Pablo (2) vs Lanús (3) y River (1) vs Atlético Nacional (1). A las 21.30, Deportivo Cali (2) vs Millonarios (1); Caracas (0) vs Vasco da Gama (1) y Peñarol (0) vs Vélez (0).

Mañana: a las 19.15, Emelec (1) vs Unión (0) y Estudiantes de Mérida (0) vs Coquimbo (3). A las 21.30, Atlético Tucumán (0) vs Independiente (1);

Bahia (0) vs Melgar (1); Junior (1) vs Plaza Colonia (1) y U. Católica (0) vs Sol de América (0).

*Entre paréntesis figuran los resultados de los cotejos disputados en la ida.