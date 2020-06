Suspendieron el transporte público en Sáenz Peña

El servicio de transporte público de Sáenz Peña dejó de funcionar ayer, tras el anuncio del Municipio de las restricciones hasta hoy. Según informó el gerente de la empresa San Roque S.R.L., de la Línea 1, única línea de colectivos, Julián Vilar a los medios locales, la determinación se debió por situación de pandemia y porque la ciudad está muy bloqueada, la gente no viaja y lo que se recauda apenas alcanza para el combustible.

Además aseguró que intentó «comunicarse con el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Diego Landriscina, para elaborar un plan alternativo de circulación y hablar sobre la tarifa que está atrasada hace un año y otros temas», pero no tuvo respuesta .“Por eso tome la determinación de que no salgan los coches hasta que no me reciban”, indicó el empresario.