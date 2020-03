Sydney Wiese, la primera en la WNBA

Wiese, de 24 años, explicó en su cuenta de Twitter, que se siente bien pero que se mantiene en cuarentena en Phoenix para evitar contagiar a nadie. «Soy afortunada de mostrar solo síntomas leves, pero soy capaz de propagar el virus. Todos estamos unidos en la lucha para detener esta pandemia. Haré mi parte, y espero que el resto de la gente también lo haga», expresó la escolta de 1.83 metros de altura.

Wiese estuvo jugando en España, en el Cadi La Seu, en la baja temporada y en el país europeo no le hicieron el test para detectar la enfermedad.

«Me negaron la prueba dos veces porque no mostraba suficientes síntomas y era alguien que debía pasar por un test. No estaba segura de estar bien o no, tenía algunos síntomas, pero no los principales», subrayó la jugadora de la franquicia angelina. (Fuente: OK Diario).