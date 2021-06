Tecnología: usuarios alertaron la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp

Esta tarde los usuarios reportaron la caída de la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp y la red social Facebook. Según la página especializada https://downdetector.com.ar/a las 19.32 de hoy, había acumulado 5.421 mensajes de usuarios sobre la caída de los servicios.

Los voceros de Facebook en Argentina no difundieron de inmediato ninguna comunicación oficial sobre el problema, pero desde la página especializada en tecnología se informó que el 59% de los usuarios no pudieron enviar ni recibir mensajes, mientras otro 40% no logró conectarse.

Según downdetector.com los problemas detectados por el sitio son en su mayoría fallas de conexión (60%), de conexión (36%) y problemas para enviar y recibir mensajes (2%). Además, estos problemas afectan a Instagram y Facebook, que reportan inconvenientes en su APIs. De acuerdo a este portal, las fallas detectadas en Facebook fueron a partir de las 6:40 PM y en Instagram desde 7:13 PM. Hasta el momento, la compañía no ha informado cuál es la causa de esta caída.

Éste es el segundo incidente masivo que se produce en poco más de 24 horas, ayer hubo una falla que generó que salieran de servicio sitios de gobierno, medios y redes. Decenas de grandes portales de noticias y plataformas de streaming quedaron inaccesibles, entre ellos, New York Times, The Guardian, la cadena CNN o Le Monde, de Francia. (Fuente: Télam e Infobae)