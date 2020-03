Temen la llegada del virus a pueblos originarios de Salta

Una nueva emergencia se suma y a la vez pospone la que el norte de la Provincia de Salta ya enfrentaba. Poco tiempo antes de que se declarara la Emergencia Sanitaria en el país, nuestro norte provincial, castigado por la pobreza y la desnutrición, mostraba un índice de mortalidad infantil que nos desgarraba el alma.

¿Que pasa en el lejano norte en medio de la pandemia?

Con un solo caso positivo de coronavirus, Salta espera 8 resultados del Instituto Malbrán. «Estamos rogando que no llegue, sería devastador», indicó Leonardo Pantoja, referente de la organización indígena La Nueva Integridad y agregó «están cerrando negocios en las ciudades. Las comunidades van a sufrir mucho más estás medidas, es mucho más fuerte que el virus».

Anuncios, pozos de agua, ambulancias y equipamiento, fueron algunas de las promesas que la pandemia truncó. «El Ejercito Argentino anda con un tanquecito repartiendo agua, tenemos miedo que se vayan», explicó el dirigente y relató que todas las mañanas los niños esperan en la vera de la ruta por un poco de agua que alivie el sufrimiento descomunal al que están expuestos.

Con una emergencia sobre otra, las comunidades wichi se juegan un futuro rotundamente incierto y una respuesta que se repite, esperar y seguir esperando. «La problemática del agua no se ha resuelto en nada, las comunidades siguen reclamando que avancen las perforaciones», explicó Pantoja y añadió «creo que no hay proyectos aprobados para acá, no he visto ningún avance».

La Ruta 53 y la Ruta 81 comienzan a mostrar los nuevos signos de un abandono de siglos. «Aquí la situación es malísima», remarcó. Mientras la amenaza del virus paraliza el país, el norte no es ajeno a esto, por el contrario, el escenario es bastante más alarmante.

Para las comunidades donde la pobreza se llevó la vida de al menos 10 niños, madres y dejó a otros tantos con profundos problemas de salud, el sistema sanitario todavía no alcanza ni un 10% de lo anunciado. Sobre esto, Pantoja manifestó «este escenario es peor que el virus, la muerte en nuestras comunidades está, y si esta enfermedad llega, sería una verdadera tragedia». «Si los funcionarios están con pena y miedo, imagínese los wichí», respondió el referente de La Nueva Integridad.

Mientras el pánico y el dolor van haciendo desaparecer la esperanza de una salida a tanta miseria, el norte provincial intenta avanzar en una situación más que desfavorable para sus habitantes. Carencias en materiales tanto como en profesionales de la salud adelantan la preocupación. (Fuente: QuepasaSalta).