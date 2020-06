Tenis: el serbio Novak Djokovic también padece coronavirus

El serbio Novak Djokovic, N° 1 del tenis mundial, admitió ayer que padece coronavirus al igual que su esposa Jelena, luego de haberse sometido a un test en Belgrado, tras haber participado de la exhibición denominada «Adria Tour» que quedó en el ojo del huracán y fue cancelada por los contagios, siendo hasta el momento ocho los involucrados que dieron positivo.

Djokovic estiró (junto con su esposa Jelena Ristic) la lista de infectados, que se inició con otros tres tenistas que participaron: el serbio Viktor Troicki, el búlgaro Grigor Dimitrov y el croata Borna Coric.

Además, se contagiaron Marko Paniki, el preparador físico de Djokovic, y Kristiian Groh, entrenador de Dimitrov, y entre los familiares la esposa de Troicki, Aleksandra, quien está embarazada y espera familia para el mes próximo.

En tanto, otros tres tenistas, el austríaco Dominic Thiem, el alemán Alexander Zverev y el ruso Andrey Rublev, quienes también participaron, se sometieron al test y arrojaron resultado negativo.

Lo cierto, cuando aún pueden surgir más casos. Djokovic es blanco de las críticas no sólo por haber organizado el torneo sino porque además violó todas las normas de seguridad. El público colmó el estadio sin respetar el distanciamiento, los tenistas se abrazaron y cerraron con una fiesta, en la que se mostraron bailando y cantando juntos.

LA ATP CUESTIONÓ LA ACTITUD DE NOLE

El presidente de la ATP, el extenista italiano Andrea Gaudenzi, criticó ayer la actitud del serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, y de los demás jugadores que participaron del Adria Tour, un torneo de exhibición disputado en los Balcanes que causó, hasta el momento, ocho contagios de coronavirus.

«Esto es como cuando tus hijos empiezan a andar en bicicleta y les dices que se tienen que poner casco. Ellos te dicen que no, que no y que no, hasta que se caen y golpean. Entonces se montan en la bici y empiezan a ponerse el casco», comentó Gaudenzi, de 46 años.

«Ahora todos sabemos que podemos contagiarnos fácilmente, así que vamos a tener mucho más cuidado», añadió.

La ATP, que en conjunto con la WTA suspendieron ambos circuitos en marzo pasado debido a la pandemia, con la reanudación de la actividad el 14 de agosto con el torneo de Washington.

GOLF: SEGUNDO POSITIVO

El golfista estadounidense Cameron Champ se convirtió ayer en el segundo jugador tras Nick Watney que da positivo por coronavirus del PGA Tour, según confirmó la organización a través de su cuenta oficial de Twitter.

El positivo fue detectado en uno de los test rutinarios que hizo el PGA Tour en Cromwell, Connecticut, donde participó el chaqueño Emiliano Grillo y lugar en el cual desde mañana se disputará el Travellers.

Ahora, se espera que la organización publique los resultados completos de las pruebas realizadas a todos los jugadores y el personal necesario para la disputa del Travelers. Champ, igual que Nick Watney, deberá estar en aislamiento diez días y dar negativo en dos pruebas para poder volver al circuito.