Tenis: Nadia Podoroska debuta ante Begu en el Abierto de Linz

La tenista rosarina Nadia Podoroska debutará hoy, a las 8 de nuestro país, en el Abierto de Linz, en Austria, frente a la rumana Irina-Camelia Begu (76°), como cierre de una temporada 2020 que marcó un punto de inflexión en su carrera. «Mi objetivo es seguir creciendo, siempre con ganas de ir por más y no perder el foco. Trabajé muchos años para estar donde estoy ahora», declaró la argentina previo al sorteo del cuadro principal del torneo austríaco.

Podoroska comenzó el año en el puesto 258 del ranquin WTA y tras su actuación en Roland Garros avanzó hasta la posición 48, lo que constituye el mejor registro de su carrera.

«El hecho del ranquin no me cambia nada en cuanto a la preparación, tengo que seguir haciendo lo mismo. En cuanto al entorno, eso está fuera de mi control. Me motiva y me da más ganas poder entrenarme y jugar con las jugadores top para ir mejorando mi nivel», admitió.

Luego, a mediados de diciembre, tiene previsto viajar a Melbourne para iniciar la preparación del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada 2021.

MEDVEDEV SE QUEDÓ CON EL MÁSTERS DE PARÍS

El tenista ruso Daniil Medvedev venció ayer al alemán Alexander Zverev por 5-7, 6-4 y 6-1 y se adjudicó el Másters 1000 que se desarrolló en París, Francia.

De esta manera, Medvedev conquistó su tercer Másters 1000 tras los ganados en Shanghái y Cincinnati el año pasado. En China, también le había ganado a Zverev en la final.

Este es el octavo título de Medvedev en su carrera, debido a que a los tres Másters 1000 hay que sumarles los de Sidney, Winston-Salem y Tokio 2018, y Sofía y San Petersburgo 2019.

BOXEO: PALMETTA GANÓ POR NOCAUT TÉCNICO

El bonaerense Alberto Palmetta, campeón internacional welter AMB, se impuso por nocaut técnico sobre el mexicano Saúl Corral en el 5° asalto de una pelea que se disputó en el Recreation & Sport Event Center de Rock Hill, Carolina del Norte, Estados Unidos. Palmetta, de 30 años, elevó su palmarés a 15 victorias (11 ko), 1 derrota y ningún empate.

En la misma velada, el pluma santafesino Mirko Cuello, de 20 años, hizo su debut profesional con una contundencia victoria sobre el estadounidense Akihiro Nakamura (23), al que derribó a los 53” de un combate pactado a cuatro asaltos.

Finalmente, el supermosca rosarino Lucas Fernández Leone (29 años) no tuvo el estreno deseado en los Estados Unidos, al perder en las tarjetas, con fallo unánime, con el californiano Fernando Díaz tras seis rounds.