Tevez anunció que se va de Boca: «No es una despedida, es un hasta pronto»

En conferencia de prensa el jugador Carlos Tevez anunció que no seguirá en el club como jugador. Conmovido comenzó diciendo: «Pensé que nunca iba a llegar este momento, pero acá estoy para decirles que no voy a seguir en el club».

De esta manera uno de los ídolos máximos de Boca Juniors, confirmó hoy su salida anticipada de la institución, aún cuando tenía contrato vigente hasta diciembre próximo, y dijo “no estar mentalmente” preparado para la exigencia del fútbol profesional en ese club.

«No es una despedida de esta camiseta, sino un hasta pronto porque siempre voy a estar para el hincha y para el pueblo xeneixe, ya no jugador pero si como el Carlitos de la gente, eso es invalorable», sostuvo el atacante, de 37 años, en el arranque de una conferencia de prensa que brindó hoy en el salón Filiberto de La Bombonera.

El también exdelantero de Corinthians de Brasil; Manchester United, de Inglaterra; y Juventus, de Italia, entre otras entidades. «Estoy lleno, estoy pleno con esta decisión porque no tengo más nada para dar, como jugador lo di todo, por eso es que estoy feliz. Boca a mi siempre me necesitó con el 120%, y yo mentalmente no estoy preparado para darle es.

Tevez justificó su decisión al remarcar que no hizo “el duelo correspondiente”, tras la muerte de su padre, Segundo, ocurrida en febrero pasado. «Para mi, Boca es el mejor club del mundo, mi papá era de Boca, mi mamá, mis hermanos, mi mujer, mis hijos son de Boca y no puedo mentirles a ellos ni a los hinchas», expresó el delantero. «Mi decisión es pura y exclusivamente mía», concluyó en la conferencia de prensa.

🗣️ «ES EL MEJOR CLUB DEL MUNDO» Con estas palabras, Carlos Tevez anunció que no seguirá en el club. «Mi viejo era de Boca, mi mamá, mis hermanos, mi mujer, mis hijos…»#SeHablaAsiDIRECTV pic.twitter.com/w6Nm1R6RQx — DIRECTVSportsAr (@directvsportsar) June 4, 2021



