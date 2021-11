Tildan la apertura de fronteras como clave para la recuperación del sector gastronómico y hoteleros

Ante los indicios de mejores indicadores con las flexibilizaciones autorizadas por los gobiernos nacional y provincial, la titular de la Asociación Verónica Mazzaroli describió al programa radial Contacto Inicial la actualidad del sector, pero además las expectativas que manejan de cara a las nuevas medidas que regirán desde la próxima semana, “a raíz de las flexibilizaciones, se han autorizado una serie de eventos que han beneficiado al sector. En octubre la hotelería, gracias a Dios, estuvo llena con una ocupación casi total durante todo el mes y estimamos que noviembre también tendrá un porcentaje importante”.

Proyectando el final del 2021, Mazzaroli, afirmó, “estamos ansiosos y expectantes a que se abra la frontera con Paraguay porque esperamos por ese público, ya que son visitantes que a nuestra hotelería y gastronomía nos favorece, así que eso sería una gran ayuda”.

HOTELERIA

Al ser consultada por los buenos registros de ocupación hotelera en la provincia los últimos meses, la entrevistada aclaró, “hay dos factores a tener en cuenta. Una es que las plazas hoteleras bajaron, debido a que varios hoteles han cerrado sus puertas, es decir que contamos con unas 250 plazas menos. Por lo cual, Resistencia colapsa enseguida en ocupación, dado que hay superposición de eventos, por lo que estamos trabajando en una agenda de coordinación para estos no se superpongan en busca de evitar este colapso.

El otro factor es que algunos hoteles aún están tramitando para poder abrir todas sus habitaciones, porque en el mes pasado algunos solo tenían la mitad de sus habitaciones a disposición (50%), lo cual facilitó que se llenen rápidamente”.

Además, deslizó que un escenario ideal sería la reapertura de esos hoteles que cerraron y conseguir el funcionamiento al cien por ciento de habitaciones de todas las firmas hoteleras en la provincia, “también aguardamos la apertura de nuevos hoteles como por ejemplo el que se encuentra instalado sobre la avenida Sarmiento y que esta pronto a su inauguración, es importante la llegada de nuevas inversiones para recuperar en el corto tiempo todas las plazas hoteleras que disponía la provincia antes de la pandemia, las cuales son unas 1500 aproximadamente”.

REGULACIÓN GASTRONOMICA

Por último, Mazzaroli se refirió al gran número de emprendimientos gastronómicos que funcionan en Resistencia, “siempre hemos predicado y pregonado la formalidad, ya que junto con el trabajo registrado son los pilares de nuestra institución. Apoyamos que haya emprendedores o camiones de comida que se manejan con ordenanza, porque incluso hemos sido participes para se autorice su funcionamiento, dado que buscamos que todos trabajen, pero que lo hagan dentro del marco de una reglamentación para que no se vuelva una competencia desleal entre un negocio formalmente habilitado que paga impuestos, servicios básicos, trabajadores en blanco y que todo el tiempo es inspeccionado; frente a estos emprendimientos que no tienen tantas exigencias. Repito que apoyamos a que estos sectores produzcan, porque así hemos comenzado todos desde abajo, pero siempre en busca de que vayan hacia la formalidad. Porque no puede ser que haya dueños que vendan comida en una esquina y manejen un auto importado, esto no está bien. Aquí es clave que el Estado funcione como órgano de control, tanto de la reglamentación como de las normas de bioseguridad para apuntar a un turismo responsable”, finalizó.