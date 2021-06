Trabajadores autoconvocados de Cultura: «en representación gremial, hoy estamos en foja cero”

Los trabajadores de Cultura siguen buscando la forma de llevar a cabo sus reclamos, en busca de solucionar de una vez por todas el conflicto salarial que golpea fuertemente a sus bolsillos con sueldos que apenas rondan los $20 mil. En contacto con este matutino, los autoconvocados pormenorizaron como viene siendo la cuestión de representación gremial con la que deben lidiar, “previo a las nuevas medidas dispuestas por el gobierno, estábamos a la expectativa de la reunión a la que había sido convocada UPCP, para saber realmente cual iba a ser la posición de este gremio para/con los trabajadores de Cultura. Lamentablemente, al darse de baja esta convocatoria, nos encontramos con una total falta de interés de parte del gremio, ya que esta decisión de dar por suspendido el paro debería haberse tomado en una asamblea para decidir que camino seguimos, pero nos encontramos con un silencio denso. Realmente quedamos en foja cero en cuanto a representación gremial”, afirmaron.

INCOMUNICACIÓN

GREMIAL

A su vez, los trabajadores remarcaron que se encontraron con problemas sensibles en la comunicación interna tanto en los gremios de ATE, como de Upcp, los cuales son aun más graves en este último, “sinceramente la información que Upcp nos hizo llegar ha sido muy escueta y hasta evasiva, porque ni siquiera nos encontramos con la voluntad de hacer participativo el proceso. Sin embargo, cabe aclarar que estábamos al tanto de la dinámica y el manejo de este gremio frente a sus representados y representadas, el cual es muy desprolijo. Como el hecho de levantar el paro hace dos semanas por una promesa de reunión con el gobierno provincial, porque ni siquiera se convocó a una asamblea para decidir si suspendíamos la medida”. También apuntaron contra la informalidad con la que se desenvuelven los referentes del gremio a la hora de realizar una asamblea, donde no hay análisis, propuesta de estrategia para el plan de lucha o nada que pueda darle herramientas a los representados por el gremio. “La cuestión está mal planteada desde el vamos, porque nos preguntan qué es lo que queremos y en realidad deberían atender a que necesitamos, que nos conviene, que herramientas tenemos, etc. Pero esto sucede porque así se manejan los secretarios generales o referentes y los compañeros permitan que así sea. A nosotros nos han llegado a decir que ‘hablamos demasiado’ y esto es una excusa de alguien que no tiene nada para decir porque si estas ocupando un cargo formal y tenes esa postura es claro que ese no es el lugar que debe ocupar”, enfatizaron.

INSTUTITO CULTURA

Los trabajadores tampoco dejaron pasar la contradicción con la que se maneja no solo el Instituto de Cultura, sino también la actual gestión gubernamental apuntando contra el abismo que existe entre el discurso que pregona y las acciones con las cuales encaran las problemáticas, «un ejemplo de la contradicción es lo sucedido la semana pasada donde la presidente, Mariela Quirós fue una de las oradoras en en un conversatorio virtual que iba a ser transmitido en vivo y con la opción de dejar preguntas a las expositoras. Vimos allí una oportunidad para hacer llegar varias preguntas, pero finalmente nos encontramos con que por desperfectos técnicos la charla iba a ser graban el lugar de en vivo, por lo que nuestras inquietudes no fueron respondidas. Esta es solo una muestra más de lo que vienen haciendo hace rato, porque esta gestión baja un discurso de inclusión, de que las mujeres están al poder y demás. Pero en la realidad tenemos sueldos de trabajadoras y trabajadores por debajo del índice de pobreza, mujeres que son cabeza de familia y que llevan poco más de 20 mil pesos a su casa. Ni hablar de que nos persiguen, nos maltratan de distintas maneras; y es por esto que entendemos que si nosotros no luchamos, jamás conseguiremos nada».

LUCHA INDEPENDIENTE

Por último, al ser consultados por la posibilidad de otra alternativa a los gremios, los trabajadores de Cultura deslizaron, “lo que venimos planteando hace rato es tomar las herramientas que nos pueda brindar uno u otro sindicato. Sobre todo, en la cuestión de un paro por ejemplo, pero siempre analizando que es lo que mejor nos convenga.

Si bien esta verde, venimos planteando entre los autoconvocados la alternativa que podemos plantear ante la falta de representación gremial con la que nos encontramos. Lo venimos meditando de seguir visibilizando las cuestiones de la lucha, pero por fuera de los sindicatos. Aunque, está recién gestándose esta idea.

Lo que tenemos claro, es que luchamos por nuestros intereses, los cuales sabemos que son justos, legítimos, independientes y que sobre todo son colectivos porque responden a 600 trabajadores de Cultura. Pero todo este combo es el que le causa gran problema, gran urticaria, molestia o lo que fuere al Ejecutivo, porque ni siquiera nos pueden decir que somos irrespetuosos o que llevamos a cabo un reclamo que no corresponde. Sobre todo, molesta que el reclamo sea colectivo porque al no poder arreglar con uno o dos, entonces les genera malestar”.

Incluso recordaron que debieron optar por los gremios ya que desde la patronal del Instituto de Cultura jamás aceptaron un canal de dialogo con los trabajadores, “en nuestro caso nos hemos cansado de plantear una mesa directa de dialogo con la patronal y ni siquiera nos contestan la nota, ósea para ellos no existimos directamente. Solo responden a los sindicaros, los cuales es claro que son funcionales en algunos puntos con el Estado y por eso terminan aceptando ofertas irrisorias”.