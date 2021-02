Trabajadores cárnicos atendieron a movimientos sociales 

Ayer por la mañana, más de 500 personas marcharon desde la avenida Sabín y la rotonda hasta el establecimiento cárnico, ubicado en ruta 16, con un petitorio que solicita donaciones para distintos merenderos de Resistencia y alrededores.

El referente de la movilización, Tito López, dialogó con elDIARIO de la Región durante la caravana y expresó: “Vamos a pedir achuras para que los compañeros puedan seguir cocinando en los barrios. Estamos caminando por la colectora, no hemos cortado la ruta”.

“Mientras el Gobierno no nos dé respuestas, vamos a seguir. El año pasado, con el tema de virus, hemos tenido mucha paciencia y muchas reuniones, pero no hemos tenido respuestas. El Estado nos ha mentido. No es lo mismo que nos atienda a que nos dé respuestas. Mientras tanto no hay trabajo”, comentó.

Sobre la llegada al establecimiento cárnico, aclaró: “Cuando ese frigorífico fue cerrado, les dimos una mano. No tenemos intención de hacer desmanes ni cerrar el frigorífico. No vamos a presionar a nadie. Por lo tanto, lo que pedimos es una donación. Si dicen que no, es no”.

Los trabajadores cárnicos

Este matutino también se comunicó con la otra parte en cuestión, el representante de los trabajadores de la carne del Gran Resistencia, Luis Sotelo, quien dijo: “Esta cooperativa vive del servicio de los matarifes. Ayudamos a más de 40 merenderos, pero de parte de las bocas de expendio. Nosotros tenemos toda la buena predisposición y la voluntad para ayudar, pero no es nuestra carne”.

“Somos 140 trabajadores que llevamos una empresa hace 13 años y la venimos peleando todos los días. No somos subsidiados, debemos a Secheeep (que nos intima todos los meses), a la APA y al Gobierno nos pidieron hacer una inversión que no tenemos. Yo veré la posibilidad de que alguno de nuestros diez matarifes entreguen algo, pero no podemos tocar la mercadería”, adelantó.

Luego del encuentro, relató que “Se habló bien, de buena manera. Tranquilos. Él (Tito López) me conoce. Yo también salí a las calles en su momento. Hace 13 años recuperamos el frigorífico y él nos apoyó y acompañó. Nos agradecimos cosas entre los dos. Planteó que no venía a exigir sino a pedir una colaboración. Le dije que iba a intentar conseguirle lo que pueda para la semana que viene y lo llamaba. Voy a hablar con los matarifes y vendrían a buscar los encargados de los comedores”.

“Es la primera vez en tantos años de lucha que veo una manifestación tan larga. Eran 10 cuadras de numerosa gente. Al ver tantos medios de comunicación, aproveché para pedirle al Gobierno provincial y municipal que aflojen un poco la mano con la recaudación a través de multas de Bromatología porque la cosa no está fácil. En vez de darte la mano, no te ayudan. Esto se está convirtiendo en trabajadores contra pobres, trabajadores contra trabajadores y pobres contra pobres”, cerró.