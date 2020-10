Trabajadores de Cultura crearon un Banco de Alimentos de ayuda mutua

Jerónimo Vera, trabajador del Instituto de Cultura de Chaco (ICCh), dialogó con elDIARIO de la Región sobre la situación actual del conflicto laboral que atañe a quienes prestar servicio en esa cartera. Finalizada la medida de protesta que incluía paro de actividades, los trabajadores buscan otras maneras de visibilizar su reclamo.

“En asamblea, charlamos sobre cómo continua con la situación del paro, debido a que nos vimos con la falta de un instrumento legal para llevarlo a cabo, ya que la conducción de ATE hizo un acuerdo a espaldas de los trabajadores, haciendo caso omiso al mandato de asamblea donde le hicimos llegar que no aceptábamos ese arreglo”, relató Vera, y sumó que “al vernos desprotegidos, desamparados y sin resguardo, decidimos levantar el paro, pero sin acatar el acuerdo de ATE, sino para cuidar nuestras fuentes de trabajo”.

Sobre la continuidad de la lucha, mencionó que “vamos a visibilizar este reclamo de otras maneras, aprovechando este tiempo para reorganizarnos, reagruparnos y seguir con las acciones. Estamos armando un Banco de Alimentos para ayudar a compañeros y compañeras que la están pasando muy mal”.

BANCO DE ALIMENTOS

Los trabajadores crearon una alacena familiar comunitaria. El objetivo es tratar de ayudar a quienes cobran por debajo de la canasta básica. “El Gobierno nos da la espalda. Cobramos el sueldo más bajo de la administración pública. Con este aumento de $ 3.000 (7%), los sueldos quedaron entre $15.000 y $21.000, lo cual no alcanza”, reprochó Vera.

“Es para compañeros de trabajo de todos los días que se les hace muy difícil llevar un sustento digno a sus hogares. A partir de la solidaridad de la comunidad con la donación de alimentos, se intenta paliar la situación de pobreza y en algunos casos de indigencia en la que se encuentran los trabajadorxs del ICCh desde hace ya varios años”, mencionaron en otro comunicado compartido con este matutino.

Los aportes que se reciban se inventariarán para luego dárselos a las familias de trabajadores, aunque se resguardará la identidad de quienes perciban dicha asistencia. Se espera conseguir leche (larga vida o en polvo), quesos, huevos, yerba, azúcar, té/cocido/café, polenta, lentejas/ garbanzos, aceite, caballa/jurel/atún, verduras y carnes. Quienes quieran donar pueden comunicarse al celular 3624 661 992 (Valeria González).

EL PRONUNCIAMIENTO

Ayer se conoció un comunicado donde expresaron el descontento “ante el desconocimiento del acuerdo cerrado entre el Directorio del ICCh, dos diputados y el Consejo Directivo Provincial (CDP) Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Chaco, que difunden por los medios de comunicación, con el que no acordamos porque ni siquiera se acerca a condiciones de mínima dignidad”.

“Venimos instando a que el sindicato nos convoque a Asamblea de Trabajadores. El conflicto no se encuentra solucionado, para resguardar responsablemente la seguridad laboral de lxs trabajadorxs, resolvimos el levantamiento del paro por encontrarnos vulneradxs ante la falta del instrumento legal que nos ampare”, detalló el documento.

De esta manera, Cultura quedará en Asamblea permanente y “en pie de lucha hasta la recomposición salarial para todos los trabajadores precarizados, con valores acorde a la canasta básica familiar”.

“La situación de pandemia sobrepasó a todos los sectores, pero hizo mella en los/as que venimos

sufriendo trato denigrante y hoy no podemos garantizar las 4 comidas a nuestras familias, hoy nos reconocemos como pobres”, lamentaron.

CESE DEL PARO

Por último, señalaron que “volvemos en el marco de la gran desorientación y desprotección en la que nos ubicó el accionar del secretario general, Mario Bustamante. Es necesario reencontrarnos con los compañeros para encarar el diálogo personal tan necesario, para fortalecernos como colectivo, para cuidarnos como laburantes en condiciones de precariedad. Reiniciamos las jornadas laborales en el marco de este conflicto salarial y de una pandemia, asistiendo ahora a nuestros espacios de trabajo, como antes y en las condiciones de antes”.