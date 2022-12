Trabajadores de Cultura se reúnen en asamblea tras el fracaso de la audiencia de conciliación

Trabajadores y trabajadoras autoconvocados del Instituto de Cultura, convocan una asamblea general este martes a las 9 en la sede central del organismo, ubicado en Arturo Illia 245, para evaluar las siguientes medidas a tomar tras la falta de respuestas del Ejecutivo en la audiencia de conciliación.

Además, ampliaron la invitación a talleristas, artistas y proveedores que se encuentren sin cobrar desde el mes de julio, para que acompañen la jornada de lucha y la búsqueda de una solución.

En la audiencia de conciliación del lunes, estuvieron presentes el gobernador, Jorge Capitanich, el presidente del Instituto de Cultura de Chaco (ICCh), Tete Romero, el secretario general del gremio y delegados de UPCP.

Desde las redes sociales de Cultura en Lucha Chaco, sostuvieron que no tuvieron respuestas ante los reclamos y brindaron una síntesis de lo ocurrido.

“El gobernador planteó a través del sindicato que no está contemplado dentro del presupuesto 2023 el pase a planta, manifestó que analizará el ordenamiento de la relación laboral, mencionando la ley N° 6655 que entendemos no tiene vigencia a la fecha. A su vez, no hubo respuesta respecto a la equiparación salarial”, señalaron en la publicación.

Asimismo, expresaron que “para el proyecto de ley de carrera de lxs trabajadorxs culturales manifestó que debe tomarse un tiempo para analizarla y responder en consecuencia”, sobre este punto, recordaron que el proyecto se dejó en mano de la comisión de Hacienda del legislativo a principios de agosto.

“Lo que debió ser la instancia de resolución del conflicto, vuelve a ser sólo un movimiento de dilación, a escasos días del cierre del ejercicio administrativo anual, después de más de 30 asambleas y visibilizaciones del conflicto, desde de febrero. Se plantea un cuarto intermedio hasta el jueves, en el marco de una conciliación que claramente no está buscando soluciones” manifestaron.

Por último, sostuvieron que “la ausencia evidente del Directorio del Instituto de Cultura, quienes no se presentaron a dar explicaciones de lo acontecido en la reunión, profundiza y agrava el malestar de lxs trabajadorxs”, finalizó la publicación.

El trabajador del ICCh, Penny Lencinas, en contacto con medios radiales, se refirió al conflicto sectorial que llevan adelante hace semanas.

“Desde que se creó el Instituto de Cultura nunca se cumplió con el 1% del presupuesto general que debe ser destinado como mínimo para las políticas culturales. Para quien desconfíe, es simple porque se debe acceder a la página de la Cámara de Diputados, buscar la ley de presupuesto de cada año y ahí se consigna por ministerio cuánto se consigna para Cultura», sostuvo.

Asimismo, señaló que a nivel provincial se destina un 0,40% del Presupuesto General de la Provincia de Chaco.

Entre los reclamos que embanderan los trabajadores del ICCh y la comunidad artística se exige que el Gobierno «cumpla con su compromiso y resuelva la acuciante situación de pobreza de quienes sostenemos al Instituto de Cultura y las políticas culturales». También piden la regularización de la situación contractual con pase a planta permanente. En ese contexto solicitan equiparación de salarios entre precarizados y personal de planta, recomposición salarial y pago de bonificaciones especiales. En esa línea, exigen el tratamiento y aprobación de la Ley de Carrera para Trabajadores Culturales.