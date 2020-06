Trabajadores sociales solicitaron mejoras en higiene y salario

El Colegio Profesional de Trabajo Social de la Provincia del Chaco solicitó al Ejecutivo contemplación de la situación laboral de la/os trabajadore/as Sociales. “Esta pandemia mundial pone en relieve las desigualdades sociales y nosotro/as, como profesionales de las ciencias sociales, sabemos claramente realizar un análisis del contexto y en cada lugar cuando somos escuchados” expresaron a través de un comunicado.

Además, mencionaron su trabajo en la regulación de las buenas prácticas y el ejercicio legal de la profesión. “Venimos realizando acciones tendientes a nuestro fortalecimiento. Tenemos las herramientas para aportar al diseño de estrategias y realizar las intervenciones según nuestras incumbencias profesionales (Ley 27072)” propusieron.

Considerando la incidencia que tiene la profesión para enfrentar este contexto de pandemía, los trabajadores reprocharon no poseer los elementos de cuidado personal para evitar el contagio de Covid 19. “Se visibiliza y profundiza la situación de precariedad histórica de nuestra profesión, donde la vulneración no sólo pasa por la falta de insumos de bioseguridad sino que además los ingresos de la/os profesionales precarizada/os no alcanzan ni siquiera el Salario Mínimo Vital Móvil y los que revisten de planta permanente, en los dispositivos de Salud, Desarrollo Social y demás dependencias del Estado Nacional y Provincial, no perciben los adicionales correspondientes” manifestaron.

Por último, comentaron que “es necesario el tratamiento urgente a las condiciones laborales de la/os profesionales del Trabajo Social, quienes con las demás profesiones se encuentran afrontando las situaciones críticas. POR ESO DECIMOS #BASTADEPRECARIZACIÓN A LA/OS TRABAJADORE/AS SOCIALES”.