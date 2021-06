Transmasculinidades: “Esto es una puerta para que no desaparezcan más chiques”

Aron Lezcano forma parte de la agrupación chaqueña Transmasculinidades y No Binaries Chaco. Lezcano expresó que su novel colectivo brinda un acompañamiento integral a esta población, en torno a problemáticas comunes como la falta de posibilidad en lo social, en las familias y el trabajo. Además dan un asesoramiento grupal sobre temas de salud y en lo registral.

Consultado por el DIARIO de la Región por la media sanción dijo que “es un gran avance aunque falte media batalla. Pero es súper importante para que el Estado nos incorpore de manera formal”. “Todavía no caemos en la magnitud que tiene. Así como se ha ganado cada derecho, hemos adquirido mucha libertad, aunque no toda la necesaria”, agregó.

Con una fuerte afirmación, sintetizó la relevancia que adquiere esta normativa en el marco de la desaparición de Tehuel de la Torre, chico trans a quien aún no encuentran, tras haber ido a una entrevista de trabajo: “Esto es una puerta que está abriendo para que no desaparezcan más chiques”. “Tehuel, como otres, ha desaparecido por no tener trabajo, por no tener un espacio reconocido”, manifestó.

“Para nuestra población es un reconocimiento muy importante. Como dijeron, viene tarde, pero viene llegando. Cada paso que se da, tenemos que honrarlo, y seguir la militancia, porque es lo único que nos protege y nos contiene”, concluyó.