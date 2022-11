Troceo: frigoríficos organizan una movilización a Casa de Gobierno

Pese a plantear “buena voluntad” para avanzar en la medida de troceo dispuesta por el Gobierno, los frigoríficos chaqueños, así como los de otras provincias del país, se encuentran en alerta frente a la puesta en vigencia de la resolución conjunta Nª4/2021 del Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, junto a las carteras nacionales de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y Desarrollo Productivo. La normativa que establece que las salidas de carnes de los establecimientos de todo el país, destinadas a comercio minorista, sólo podrán hacerse en unidades resultantes del fraccionamiento de las medias reses en trozos cuyos pesos individuales no superarán los 32 kg. Y la realidad es que ninguno puede invertir lo que se requiere para cumplir con lo dispuesto.

En diálogo con elDiario de la Región, el presidente de la cooperativa cárnica Unidos Ltda., LuiS Sotelo, señaló que, pese a los intentos del sector imposibilitado de aplicar los alcances de la normativa, “el gobierno no fue para atrás con la medida del troceo en cuatro partes. Todos los frigoríficos buscamos la manera, salimos en los medios. Córdoba está en la misma situación con frigoríficos que no pueden hacer troceo, parte de Santa Fe también hizo un petitorio con una alternativa para llevar mecánicamente la media res”.

“Si bien los frigoríficos tenemos la buena voluntad, no llegamos con los tiempos. La mayoría no puede, no tiene”, aseguró el dirigente.

Comentó que este sábado se comunicó con la Cámara Frigorífica y analizan una movilización para la semana próxima en caravana, hacia casa de Gobierno, desde el acceso Norte, con la participación de todos los frigoríficos y los matarifes. Además, movimientos sociales que reciben diariamente donaciones de carne para sus merenderos. “Ellos también van a resultar perjudicados si no nos dejan trabajar. Por eso va a ser una movilización bastante contundente, con mucha participación. Somos cerca de 15 frigoríficos”, sostuvo.

“Si no recibimos respuesta positiva y no se vuelve para atrás con esta medida, nos manifestaremos de esa manera para que el gobernador Jorge Capitanich haga algo con respecto a la industria de la carne. Todos estamos en la misma, no son dos o tres frigoríficos”, afirmó.

Posteriormente, avanzarán con el bloqueo al transporte de carne. “Vamos a bloquear su ingreso, vamos a hacernos sentir para que el gobernador tome cartas en el asunto”, indicó.

Informó que “la novedad que hay es que el lunes se reunirán algunos frigoríficos con autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Si no sale nada positivo, nosotros nos vamos a movilizar y va a ser una caravana muy numerosa porque estamos dispuestos a movilizarnos con todos los trabajadores. En El Chaco, el cien por ciento de los frigoríficos no logró cumplir con todos los requisitos que piden para el troceo, porque no recibieron los recursos. Algunos frigoríficos tenemos la intención de hacer lo que están pidiendo, pero no nos dan los tiempos. Ellos solo salen a decir que a partir del 1ro va a ser riguroso y que vamos a ser inspeccionado y multados”, alertó.

Aseguró que la medida puede ser de alcance para frigoríficos exportadores, “pero los consumeros no estamos en condiciones menos después de una pandemia para invertir tanta plata. Esto vale arriba de 100 millones, no es fácil. La mayoría de los frigoríficos consumeros están en esta situación. Necesitamos que nuestro Gobierno de la Provincia del Chaco interceda”, concluyó el dirigente.