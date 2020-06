Ultiman detalles para la nueva fase de aislamiento

El presidente, Alberto Fernández, anunciará, el jueves o viernes, la nueva fase del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, que regirá a partir del lunes. El virus tiene como foco principal de contagios la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y las capitales de las provincias de Chaco y Córdoba.

Para ultimar detalles sobre esta nueva etapa, se reunió con los titulares de la Unión Industrial Argentina (UIA), Arcor, Grupo Murchison, Accenture, Molinos Río de La Plata, Pan American Energy, Adecoagro, Toyota, Molinos y Aluar.

El titular de la UIA, Miguel Acevedo, sostuvo en diálogo con la prensa que ninguno de los participantes de la reunión planteó la posibilidad de un cierre a pesar de la crisis y argumentó que, por el contrario, en el segmento de la tecnología «están pensando en trabajar con más gente».

El presidente de Accenture Argentina, Sergio Kaufman, consideró sobre el encuentro que se extendió por más de dos horas: «Todos coincidimos en que hay oportunidades. Hubo un diálogo muy franco y tranquilizante en cuanto al futuro». Destacó además que «el presidente tiene claridad de cómo trabajar con la sociedad y los empresarios».

Durante el miércoles, las partes también analizaron cómo será el escenario luego de la pandemia, en línea con lo evaluado el martes entre los industriales y la AFIP. En ese escenario, los industriales ya habían planteado la necesidad de la ampliación de la moratoria vigente y la continuidad del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), entre otros puntos.

SALUD INFANTIL

Sumado a ello, el presidente recibió ayer por la tarde al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a expertos en infectología y salud infantil, con quienes analizó la situación de los niños, niñas y adolescentes durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.

En el encuentro, las autoridades porteñas presentaron una serie de propuestas, entre ellas, la posibilidad de «ampliar» las salidas recreativas de niños y adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires en la nueva fase de la cuarentena, además de comenzar a preparar el protocolo de reapertura de escuelas en conjunto con expertos con el objetivo de «brindar un horizonte de futuro para la vuelta a las clases presenciales», informaron fuentes oficiales.

El propio presidente expresó, durante una entrevista con radio Metro, que «la cuarentena supone un aislamiento y psicológicamente afecta» a los chicos, por lo que «desde el primer día» realiza «un seguimiento» de ese problema para evitar lo que ocurrió, por ejemplo, en Italia, donde «se profundizaron los femicidios, la violencia de género y los suicidios», según le dijo al mandatario el propio primer ministro, Giuseppe Conte.

Del encuentro en la quinta presidencial, participaron además el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; el vicejefe de gobierno, Diego Santilli; la presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Karina Leguizamón; y el secretario General de Relaciones Internacionales porteño, Fernando Straface, informaron a Télam fuentes oficiales.

También, estuvieron las especialistas Luisa Brumana, representante de Unicef en Argentina; Ángela Gentile, jefa del Departamento de Epidemiología del hospital Gutiérrez; Carlota Russ, infectóloga y pediatra de la Sociedad Argentina de Pediatría; y Andrea Abadi, directora infantojuvenil de la Fundación INECO y el párroco de la Villa 3, de Villa Soldati, Adrián Bennardis, integrante de la Pastoral Social de Niñez.

Según señalaron desde la Casa Rosada, las medidas propuestas por el Gobierno porteño también incluyen nuevas intervenciones en el espacio público, la creación de circuitos lúdicos y tecnológicos, la adaptación para los más chicos de los mensajes sobre la pandemia y las formas de prevenir la enfermedad, y foros de conversación e intercambio para adolescentes, entre otras. Según proyecciones, en la Ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 760.000 niños, niñas y adolescentes (hasta 18 años).

En paralelo, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof -quien compartió al mediodía un acto con Fernández en Campana- se reunió con el comité de expertos que lo asesora para analizar la situación epidemiológica en territorio bonaerense y la continuidad del aislamiento social.

El tanto, el Gobierno porteño estudia una serie de flexibilizaciones que contempla la posibilidad de abrir los locales barriales de venta de ropa y calzado, que permanecen cerrados desde el inicio del aislamiento, el 20 de marzo, y de habilitar las prácticas deportivas al aire libre en horarios restringidos, aunque todo ello «estará supeditado al comportamiento que registre en estos días la curva de contagios de coronavirus».

«Estamos haciendo nuestro propio protocolo porque no hay antecedentes; los de los países cercanos, que no voy a mencionar, no son buenos antecedentes a seguir», dijo Fernández ayer por radio Metro, donde analizó los casos de contagios en los barrios porteños Padre Mugica y Padre Ricciardelli, y la Villa Azul, en el sur del Gran Buenos Aires. «Vamos a tener que prestarle mucha atención a lo que ocurre allí y buscar en la calidad científica argentina y en el ingenio argentino para resolver» los contagios, insistió el jefe de Estado.

Por último, el presidente analizó que países como España, Francia e Italia «pagaron un alto costo por la no experiencia» frente a la COVID-19 apenas estalló la pandemia, pero destacó que las decisiones de esos gobiernos para atender la emergencia lo «ayudaron mucho» a la hora de adoptar resoluciones.

Se espera que este jueves, el mandatario visite las provincias de La Pampa y Neuquén, como una continuidad de los viajes al interior de país que viene realizando en las últimas semanas. (Fuente: Télam).