Un fallo ordenó a la UNNE indemnizar al arquitecto Butticé

En un fallo que en fecha reciente adquirió firmeza definitiva, el Juzgado Federal de Resistencia condenó a la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), al pago de un resarcimiento económico a favor del arquitecto Eduardo A. Butticé. Las sumas indemnizatorias contenidas en la decisión judicial, fueron establecidas en concepto de “Daño Moral” y “Pérdida de Chance”.

EL CASO

De las constancias de la causa se desprende que, en marzo de 1.999, el arquitecto Butticé participó de un Concurso para cubrir el Cargo de Profesor Titular de la asignatura “Introducción a la Arquitectura, Taller Vertical B”.

Pese a acreditar el completo cumplimiento de los requisitos dispuestos para postularse en dicha compulsa y, fundamentalmente, a que en virtud del Orden de Mérito fijado por el Jurado interviniente correspondía su designación en el Cargo para el que había concursado, fue ilegítimamente privado de tal elemental derecho por las entonces autoridades institucionales de la UNNE.

El irregular accionar de las autoridades universitarias se vio agravado en la situación particular, toda vez que Buttice ya había obtenido sendos dictámenes favorables emitidos por la Cámara Federal de Corrientes e, inclusive, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; organismos jurisdiccionales que ya habían determinado el carácter manifiestamente antijurídico del proceder de la UNNE y su secuela lesiva en desmedro de premisas constitucionales, ordenándole el dictado de “un nuevo acto ajustado a derecho” a los fines de “restablecer la situación jurídica lesionada”. No obstante, la UNNE desconoció por completo estas decisiones judiciales, manteniendo su obrar ilegal por un lapso que se extendió durante casi once años; tiempo que le insumió a Buttice obtener finalmente su designación en el Cargo para el que había concursado en el año 1.999. Arbitraria situación que, entre otras derivaciones dañosas, le provocó el total desbaratamiento de su carrera y desenvolvimiento en la docencia universitaria.

Resulta significativo constatar que, en su fallo, el Tribunal acudió a la obra de Kafka para graficar el agotador itinerario que se vio obligado a transitar Butticé en su búsqueda de Justicia, consignando que, “en el caso, el actor participó en un concurso en el año 1999, y luego de más de diez años de peregrinar en sede administrativa y judicial, en un laberinto de dictámenes, recursos, reclamos y resoluciones, de Consejos, Comités, Direcciones, Cámaras y Cortes; se le adjudicó el cargo”.

En el marco del reclamo promovido por Butticé, la Justicia Federal tuvo por acreditadas las graves lesiones que, en su perjuicio, ocasionara el prolongado accionar ilegal en que incurrió la UNNE; reconociéndole en consecuencia, su legítimo derecho a obtener una adecuada reparación pecuniaria a través del resarcimiento de los rubros indicados: Daño Moral y Pérdida de Chance.

En la instancia actual, el Tribunal interviniente dirigió una intimación a la UNNE, a los fines de que “acredite si ha cumplido con las medidas administrativas y/o legales necesarias para hacer efectivo el pago del monto adeudado y, en el caso de no haberlo hecho, que proceda a su arbitrio bajo apercibimiento de ley”.

Al ser consultado sobre el estado de la causa, el abogado Alejandro Quirós -quien junto con el Dr. Andrés Caric Fernández representaron a Buttice en la acción resarcitoria interpuesta-, manifestó: “Esperamos que, por una vez, la UNNE se avenga a estarse a derecho sin mayores dilaciones, y que, en debido tiempo y forma, cumpla con la precisa orden impartida por el Tribunal. Sería socialmente importante que así lo haga, no sólo porque es lo que legalmente corresponde, sino porque, además, estaría demostrando una actitud reparatoria luego de tantos años de un ejercicio del Poder completamente abusivo y violatorio de derechos”.