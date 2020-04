Un simpatizante de Boca va por la presidencia de la World Rugby

Agustín Pichot, actual vicepresidente de la World Rugby es optimista y cree que será elegido presidente de dicha entidad en las elecciones que se desarrollarán desde hoy y hasta el miércoles. Recordemos que el otro postulante es el actual presidente, el inglés Bill Beaumont.

El proceso eleccionario se abre hoy y cierra el miércoles, lapso en el que 24 dirigentes tienen que enviar por correo electrónico los 51 votos que juntan. No todos tienen el mismo peso ni todos los países del mapa rugbístico están integrados en este sistema. Por ejemplo, de los 20 que jugaron el Mundial 2019, no tienen voz: Namibia, Rusia y Tonga.

Por reglamento de la World Rugby, y pese a que 51 votos sean muy fáciles de contar, los resultados se confirmarán recién en la reunión virtual del 12 de mayo.

Mientras espera qué sucederá desde hoy, el argentino de 45 años y excapitán de los Pumas, quien se confesó ser simpatizante de Boca también confirmó que disfruta que haya gente como el técnico de River, Marcelo Gallardo, en el fútbol argentino.

Asimismo, contó cómo conoció a Juan Román Riquelme y pidió justicia por el crimen de Fernando Báez en Villa Gesell.

“IBA MUCHO A LA CANCHA DE BOCA”

«Iba mucho a la cancha de Boca de chico. Después dejé de ir y últimamente no lo hice constantemente. Miro los resultados; pero, estando afuera, con la diferencia de horario, se complica ver los partidos”, dijo Pichot.

«Admiro cuando a cierta gente le va bien. A (Sergio) Oveja Hernández en básquet; a (Julio) Velasco en vóley; (Carlos) Chapa Retegui en hockey, (Carlos) Bianchi en Boca, y ahora a (Marcelo) Gallardo en River. No festejo que salgan campeones; pero, celebro que haya tipos así en el fútbol argentino. Un hincha de Real Madrid a Messi lo disfruta pese a todo. El de River a Tévez lo disfrutaría, como los de Gimnasia a Verón, por dar ejemplos», agregó.

“ROMÁN ME AYUDÓ”

Luego, contó cómo se volvió amigo de Juan Román Riquelme. «Yo me tenía que curar de una talalgia que me traía más problemas. Diego Maradona me consiguió un médico que tuvo en Nápoli; pero, no pudo. Y, en Villarreal había uno muy bueno, cuando jugaba Román. Nos conocíamos como deportistas nada más. Él me ayudó mucho, los acompañé con el equipo y entablé una relación muy linda porque me ayudaron mucho en mi preparación para el Mundial 2007, y si no me curaba no lo jugaba. Desde lo emocional lo quiero mucho», aseveró.

JUSTICIA POR FERNANDO

Por último, se refirió a la actualidad del rugby en la Argentina, con todo lo que se habla luego del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

«Ni a mí ni a nadie nos enseñan a ser violentos dentro de la cancha y mucho menos afuera. Sí, es cierto que hay cosas que se normalizaron en el rugby como los bautismos y otras cosas que están mal. Hubo un momento en que se empezó a creer que ser del palo del rugby era mejor que ser del fútbol y eso está mal también», deslizó.

LOS RUMORES ELECCIONARIOS

En la jornada de ayer se generaron rumores eleccionarios. Por lógica, Europa está con Bill Beaumont y el Sur, con Agustín Pichot. Pero, en el medio hay quienes no respetarían esos cálculos geográficos: Fiji, y Samoa irían con el inglés; Georgia, EE. UU., Norteamérica y Asia, con el argentino; se lucha por Oceanía, como en el TEG (Plan Táctico y Estratégico de la guerra, que es un juego de mesa).

Sin embargo, un diario de Nueva Zelanda publicó que Gales e Irlanda podrían darse vuelta. Por eso, es hora a hora, voto a voto, rosca a rosca. Final de bandera verde, dirían los burreros.