Un tal Storm Thorgerson, la imagen de los discos de Pink Floyd

El 18 de abril de 2013, en Londres, moría el hombre que cambió para siempre el concepto de álbum musical haciendo que el arte de tapa sea tan importante como el contenido sonoro, el magnífico Storm Thorgerson.

Nacido en Hertfordshire, Inglaterra, el 28 de Febrero de 1944, fue uno de los egresados más notorios de Royal College of Art.

Storm concebía a la fotografía como una composición artística, jamás utilizaba trucos de postproducción, las monumentales escenas de sus fotografías eran concebidas durante semanas y considerando hasta detalles imperceptibles.

Junto a Aubrey Powell fundó Hipgnosis, un grupo de diseñadores gráficos que dominó el arte de las tapas de discos desde que en 1968 realizaron la tapa del disco A Saucerful of Secrets de Pink Floyd. Roger Waters quedó encantado con el resultado y surgió una simbiosis artística, el grupo se nutría de las visiones gráficas de Storm y este de los conceptos musicales de Floyd.

Su obra se baso en el surrealismo, deformando realidades con montajes visuales en enormes espacios abiertos. La industria musical descubrió que sus tapas ayudaban a convertir los discos en íconos culturales, al pensar en The dark side of the moon lo primero que nos viene a la mente es su tapa y luego su música.

Cualquier tapa de discos que venga a su mente con alguna fotografía impactante o novedosa, hay un 99,9% de posibilidades que sea obra de Thorgerson.

Se transformó en fetiche de Pink Floyd, Led Zeppelin, ELO, Cranberries, Muse, Peter Gabriel, Alan Parsons roject y Emerson Lake & Palmer, Black Sabbath, Genesis, Yes, AC/DC y Scorpions.

Sus portadas más emblemáticas están relacionadas con Pink Floyd, la vaca de Atom her mother, la fábrica de Animals, la playa repleta de camas de A momentary lapse of reason y el hombre ardiendo de Wish you where here son todas sus ideas.

El 18 de abril de 2013, se apagó su vida pero cada vez que tomamos un disco entre nuestras manos lo primero que vemos es una obra de Storm Thorgerson.