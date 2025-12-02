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Una chaqueña fue a Brasil a trabajar y está desaparecida hace una semana

Lurdes Leonor Rodríguez, de 25 años, se había ido al país vecino a mediados de septiembre. Dejó de responder los mensajes y llamados.

Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email 2 de diciembre de 2025
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Una joven chaqueña que viajó a Brasil a mediados de septiembre para trabajar es buscada de manera intensa desde hace una semana.

Se trata de Lurdes Leonor Rodríguez, de 25 años, y, conforme a la denuncia radicada por la madre de la joven, el 26 de noviembre dejó de responder mensajes y llamadas, motivo por el cual decidió hacer pública la situación.

La mujer relató que en septiembre de este año Rodríguez decidió viajar a la ciudad de Florianópolis para trabajar en un bar-restaurante llamado «Meat-Shop». Ante la confirmación, la joven dejó a sus hijos al cuidado de su mamá.

Ante la falta de comunicación desde hace una semana, medios locales detallaron que la mujer radicó la denuncia en la Comisaría de Roca.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, Lurdes es delgada, de tez morena, mide 1,63 metros, tiene cabello castaño lacio y largo, y ojos marrón claro. Además, tiene una cicatriz en la frente y varios tatuajes.

En la causa tomó intervención la Fiscalía de Investigación N°1 de General San Martín, que remitió el expediente al Convenio Policial Internacional.

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