Una empresa australiana invertirá US$ 8.400 millones para producir hidrógeno verde

La empresa australiana Fortescue anunció este lunes que hará una inversión US$ 8.400 millones en la Argentina para producir hidrógeno verde en la provincia de Río Negro, lo que permitirá generar más de 50.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, y cuya producción en una primera etapa estará orientada sólo para la exportación.

Así lo informaron al presidente Alberto Fernández en la ciudad escocesa de Glasgow, donde se desarrolla la cumbre sobre cambio climático COP26; el titular de Fortescue, Andrew Forrest; la CEO de la firma, Julie Shuttleworth, y el titular de la compañía para la Región Latinoamérica, el ex rugbier Agustín Pichot.

Our founder Andrew Forrest AO and CEO @JulieShuttlewth were proud to meet with the President of Argentina @alferdez and his delegation. Together we will lower emissions through #GreenHydrogen. #COP26 pic.twitter.com/p9yAOJwk0U

— Fortescue Future Industries (@FortescueFuture) November 1, 2021