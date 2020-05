Una familia necesitó 40.598 pesos para cubrir sus gastos

El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, (ISEPCi), dio a conocer su informe mensual respecto a los aumentos de precios. “En los primeros cuatro meses del año llevamos 20,86% de incrementos, tanto de la canasta básica alimentaria, como en la Canasta Básica Total”, informó la Patricia Lezcano, directora del organismo.

Según el relevamiento mensual de precios de las Canastas Básicas que elabora el Índice Barrial de Precios (IBP), en el Gran Resistencia y la localidad de Sáenz Peña: en abril una familia de dos adultos/as y dos niños/as necesitó $40.598 para cubrir sus necesidades básicas durante un mes y no estar por debajo de la línea de pobreza.

Y solo para cubrir los alimentos indispensables y no estar bajo la línea de la indigencia, un grupo familiar de cuatro personas necesitó $16.174 para alimentarse durante treinta días.

Al respecto, la directora del Isepci, Patricia Lezcano, especifica: “Tanto la CBT como la CBA llevan acumulados aumentos del 20,86% durante el primer cuatrimestre. Es decir que las familias tuvieron que incrementar sus ingresos en $7007, de diciembre a la actualidad, para comprar los mismos productos y alimentos que compraban en diciembre. Y en el caso de la CBA necesitaron $2792 más cubrir los gastos de los alimentos”.

INFLACIÓN

En relación a los productos que más aumentaron en los primeros cuatros meses del año, Lezcano afirma: “los mayores incrementos fueron en el rubro almacén, el azúcar (62,50%), la yerba (37,50%), el arroz (33,33%), las arvejas (60%). En frutas y verduras los aumentos se dieron en: zanahorias (128%), papas (60,00%), banana ($33,33%). Por otra parte las carnes subieron: espinazo (24,32%), nalga (33,69%), Carne picada (16,28%)”.

La profesora Lezcano agrega: “Esta situación hace que millones de argentinos vivan con angustia cada vez que tienen que realizar sus compras. Estamos atravesando una situación crítica, y seguramente vendrán tiempos muy difíciles”.

“Por eso es importante que el gobierno sostenga posiciones firmes y tome las medidas necesarias, porque vemos como los grandes formadores de precios -tanto en la cadena de producción como en la de comercialización- no ceden un paso. La población necesita que estos aumentos no se trasladan a los negocios de los barrios más humildes de nuestra provincia”, finalizó.

