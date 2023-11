Una familia tipo necesitó más de $ 316.000 para no ser pobre

El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) presentó el Índice Barrial de Precios del mes de octubre. Las estadísticas censadas fueron recolectadas de distintos comercios del Gran Resistencia y Sáenz Peña. El relevamiento reflejó que en el mes 10, la inflación en la Canasta Básica Alimentaria fue del 4,05%.

La directora del instituto, Patricia Lezcano, expresó que “en octubre tuvimos un leve respiro si comparamos los sucesivos incrementos sobre todo de los dos meses anteriores”. Luego, resaltó que “en octubre, hubo bajas en frutas y verduras, con incrementos entre el 4 y 6% en carnes y productos de almacén”

Asimismo, profundizó: “Todas las medidas compensatorias que ha ido tomando el Gobierno son paliativos para algunos sectores, ya sea el reintegro en el IVA o el aumento en el monto mínimo de Ganancias. Esto ayuda a paliar la situación de incrementos para un sector con salarios medios y altos, pero no sucede lo mismo con el que cobra un salario promedio, las jubilaciones mínimas o con el trabajador informal. El bono otorgado en dos cuotas no alcanza para revertir el retraso que vienen sufriendo los ingresos, corriendo siempre detrás de la inflación”.

El resultado del informe reflejó una variación mensual del 0,78% en los productos que componen la Canasta Básica Total que llegó a valer $ 316.756. El conjunto de los productos esenciales para vivir tuvo una suba de $ 2.471 con respecto a los $ 314.284 que costó en septiembre.

La Canasta Básica Alimentaria sufrió un incremento más significativo y la diferencia en el valor con respecto al mes nueve fue del 4,05%, que fue de $ 5.711. De esta forma, una familia de 4 integrantes necesitó de $ 146.646 para no caer bajo la línea de la indigencia.

Ahora bien, los crecimientos más marcados se vieron reflejados en los valores interanuales. En el caso de la CBT, el encarecimiento fue del 142,60%, que a valor nominal sería de $ 186.187. En relación a la CBA, la suba fue del 153,83% que representó $ 88.872. El acumulado en el año fue del 125,10% y del 137,61%, respectivamente.

AUMENTOS POR RUBRO

El sector más golpeado por el incremento de los precios fue el almacén que contó con una suba de $ 4.499 respecto los $ 64.797 que costó en septiembre. Esto condujo a que en octubre salga $ 69.297. Ahora bien, si se tienen en cuenta las cifras interanuales, existió un alza del 162,83% que representó un incremento del $ 42.931 en comparación al mismo mes, pero del año pasado.

En segundo lugar, la carnicería reflejó un encarecimiento del 4,09%, es decir $ 1.858 adicionales a los $ 45.391 que costó en septiembre, alcanzado así los $ 47.249 en el mes 10. La diferencia interanual en este caso fue del 158,24% y logró una brecha de $ 28.952 de incremento con respecto al 2022.

Por último, el único rubro que tuvo una disminución de 646 pesos en el estudio fue la verdulería. De esta forma pasó de $ 30.764 de septiembre a los $ 30.100 en el mes pasado. La diferencia interanual fue de $ 16.989 que a valor porcentual fue de un 129% con respecto al valor del 2022.

Los productos de almacén con mayores ajustes de precios fueron: la harina de trigo con el 34,29% de aumento, que pasó de $350 en septiembre a $470 en octubre; la polenta con el 25%, la cual alcanzó los $ 500 con respecto de los $400 de mes anterior al censo. Por último, los fideos guiseros con el 21,05%, que llegó a valer $ 460 en comparación de los $ 380 de su mes antecesor.

Dentro de las carnes, la paleta fue el corte que más sufrió los efectos de la inflación que pasó de $ 2.500 a $ 2.800 con una diferencia del 12% o 300 pesos de mes a mes; Seguido, se posicionó la carne picada con un 6,38% de sobreprecio que alcanzó el costo de $ 2.500 por kilo, en comparación de los $ 2.350 que valía en septiembre, es decir, la suba fue de 150 pesos; el tercer lugar, fue utilizado por el asado con el 5,65 %, que trepó de $3.100 en septiembre a los $ 3.275 de octubre.

Los productos que mayor cambio de precio padecieron entre los dos meses pasados fueron: la batata con una variación mensual del 20% que llegó a costar $ 600, 100 pesos más en relación al noveno mes del año. Luego, se ubicó la acelga con una suba de 50 pesos por la cual cerró octubre en $ 450; la tercera posición fue utilizada por el tomate con un incremento del 7,14 % por el cual llegó a valer $ 600, con respecto a los $ 560, del periodo anterior al estudio.