Una represalia municipal que confundió evento cultural con fiesta clandestina

El miércoles por la noche la policía en conjunto con la Municipalidad de Tirol clausuró La Fábrica Cultural de Tirol. La comitiva municipal que acudió a la asociación civil denunció el evento artístico por la semana de la danza que culminaba en La Fábrica como una fiesta clandestina.

Era una función de danza que se transmitía de manera virtual, en horario habilitado, de 19 a 20 y sin público. Recién cuando había terminado se hizo presente el equipo municipal e incluso llamaron a la policía para que interviniera. La Fábrica Cultural terminó afectada con todas las medidas que habían orientado a quienes realmente incumplían los protocolos de bioseguridad: quedaron sin medidor de luz y con una multa costosa por pagar.

En diálogo con elDIARIO de la Región, el presidente de la asociación Aníbal Friederich, explicó que el evento se enmarcaba dentro de la semana de la danza que incluso estaba auspiciado por el Departamento de esa disciplina artística del Instituto de Cultura de la Provincia. El lugar tiene una capacidad para 180 personas y esa noche, no había más de 35, entre elenco y equipo técnico. Incluso, se definió esta semana mover todas las actividades a la manera virtual y transmitir vía streaming por las redes sociales. Remarcó que cada función no tenía una duración mayor a 40 o 50 minutos y que no “tenían nada de clandestinas” ya que se hicieron los avisos municipales correspondientes y el evento se difundió por varios medios de comunicación.

Andrea Duarte, quien era la coordinadora de este evento fue quien tuvo que lidiar con esta inexplicable situación al finalizar la presentación del ballet local. Las autoridades municipales llegaron aduciendo que había un “evento bailable y debían notificar al fiscal, eso hicieron sin escuchar”; manifestó Friederich.

Ayer, en Tirol se hicieron varias movidas de acompañamiento ante el injusto uso de las medidas de seguridad un centro cultural independiente, sin embargo desde La Fábrica aseguraron que prefieren apelar primero al diálogo, y con ese motivo hoy tenían una reunión con el Municipio para “que nos expliquen qué pasó”, detalló y “por qué se movilizaron tanto”.

El referente volvió a hacer hincapié en siempre se cubren todos los protocolos sanitarios e incluso suelen trabajar en articulación con el Concejo municipal e incluso el presidente del Poder Legislativo, Hugo Sager (al que deslindan de toda responsabilidad), mostró en múltiples ocasiones su apoyo al proyecto cultural. “No queremos tener ningún problema”, añadió.

“El sector cultural es uno de los más golpeados de esta pandemia, si entre nosotros no cuidamos las medidas de seguridad, nunca vamos a volver. Nos interesa las medidas y por eso es lo primero que tenemos en cuenta”, expresó. Agradeció el apoyo y que los medios hayan entendido que la situación no tiene explicación alguna.

Contó, por último, que el edifico está en plena etapa de construcción, y ahora se encuentran sin agua (por falta de bomba) y sin luz. “Somos una asocian civil no tenemos financiamiento, menos para pagar una multa”, subrayó.