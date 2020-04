UNNE: cine regional producido por alumnos disponible en YouTube

La cátedra Teoría y Técnica del Periodismo Audiovisual II de la Licenciatura en Comunicación Social dependiente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) anunció que los contenidos audiovisuales producidos en la materia están disponibles en la plataforma YouTube. De esta manera, se suman a la iniciativa de brindar contenidos para pasar el aislamiento preventivo, social y obligatorio dispuesto hasta el domingo 26.

La cátedra está compuesta por los licenciados en Comunicación Social: Miguel Ángel Vilte, Silvana Siviero y Dario Román. Además de los profesionales en Tecnicatura en Periodismo Universitario (TPU) Natalia Quintana Vázquez y Fernando Almirón, también la pasante Camila Martinez Vidal. En diálogo con elDIARIO, Dario Román explicó que «la cuarentena nos está obligando a ver un montón de cosas que tienen que ver con la virtualidad» y que empezaron como cátedra a subir los contenidos audiovisuales producidos por los estudiantes.

«Vimos que teníamos mucho material, esto no es todo el contenido porque hay muchos materiales que no lo pudimos subir porque quedó en la facultad», explicó el docente. «Aprovechamos para hacer una lista para que todo esté material que muchas veces la gente no puede ver porque no puede ir a los estrenos y no tienen circulación puede servir para que la gente pueda verlo en sus casas», comentó el profesor.

Además destacó la importancia de lo local en las producciones realizadas, Román expresó: «Nos parecía importante desde la cátedra aportar algo para que la gente que está en cuarentena tenga una alternativa a las plataformas mundiales, nosotros presentamos temas locales de Corrientes y Chaco, de los barrios y el interior. Es material dónde se ve la realidad de la gente de acá».

También destacó que el material que se produce es autofinanciado por los estudiantes que los realizan para su formación como práctica. «Dentro de ese autofinanciamiento también la cátedra viene trabajando con emprendimientos audiovisuales para financiar y armar una productora audiovisual y armar este tipo de trabajos», concluyó el docente.

Las producciones audiovisuales realizadas por estudiantes de Comunicación Social están disponibles en la plataforma YouTube en el canal de la cátedra Audiovisual II CS. Fac. Hum. UNNE. La lista está compuesta por más de 45 productos audiovisuales entre documentales, microdocumentales, programas de televisión, informes y tesis.

DOCUMENTALES

Dentro de los productos audiovisuales disponibles se encuentran los documentales que tienen una duración de entre 20 y 40 minutos. Entre ellos están: Sueños peregrinos; 8 rayos del cielo; El Patio de las mil; 11 días, 40 años toda una vida, Lujo y tragedia, la casa Pampin Meabe.

También Y el río se hizo canto; Santito; La mujer de los vasos; Sonrisas especiales; Héroes del puente; Renacer; San Juan Bautista, el rey del fuego; Por siempre Albinegro, centenario de una pasión. Además de El gato moro; Cuadernos en tierra, Solari, quebrachales y obrajeros; No soy macumbero; Correntinazo, memorias de una lucha; Glorioso Nacional; Memoria de la sangre y Tabú.

MICRODOCUMENTALES

En la lista de producciones también se encuentra una serie de microdocumentales con perspectiva de género llamada«Visible lo Invisible producido en la carrera en el año 2018. La misma consta de nueve capítulos independientes que buscan visibilizar la violencia machista en las prácticas cotidianas como el noviazgo, en la calle, en el trabajo, en el deporte y en los medios de comunicación, entre otros.

Los capítulos se llaman: El día después; Acoso callejero; Siempre observada; Deconstruir la pelota; Quereme trans; La mujer en la ingeniería. También están: La mujer en el medio; Código de mujer y La decontrucción de la violencia y el patriarcado.

PROGRAMAS DE TELEVISIÓN, INFORMES Y TESIS

Completan la lista diferentes formatos cómo tesis de grado como Lazos de devoción y La Marcha del Orgullo LGBTTTIQ en Corrientes. Los programas de televisión e informes son: Aroma de Cultura; Con otros ojos; Violencia de género; Trabajos 2.0; Escuela QOM; Oficios del Paraná. También: La otra Cruz Roja; Taitalo; Espejo urbano; El baile de los pueblos y Rompecabezas institucional.