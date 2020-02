UPCP rechazó la oferta salarial y vuelve al paro

El gremio tildó como un “fracaso” a la convocatoria del Ejecutivo, ya que la propuesta no se mejoró respecto de los salarios. Además, aclararon que no fueron convocados a conciliación obligatoria. Volverán al paro desde mañana.

El secretario General, José Niz, explicó mediante un comunicado que la reunión celebrada ayer junto al ministro de Gobierno y Trabajo, Juan Manuel Chapo, no fue fructífera, ya que “el Ejecutivo no ha mejorado su propuesta salarial y de hecho no sólo es insuficiente, si no que luego del aumento del transporte público, con lo ofrecido, no se cubre siquiera el gasto que tiene que enfrentar el empleado para venir a trabajar”, expresó Niz. También, aclaró que jamás fueron convocados a una audiencia de conciliación obligatoria.

Asimismo, tildó de “falta de sensibilidad” al Gobierno provincial dado que no contempla que las familias chaqueñas no llegan a fin de mes y no hacen nada al ver que no pueden acceder a servicios de calidad. “El 90% del sector público está por debajo de la línea de pobreza porque gana menos de $42.000 que es lo que necesita hoy una familia con dos hijos para hacer frente a sus demandas mínimas y el 40% está por debajo de la línea de pobreza.

Por eso resolvimos ratificar el paro general porque como trabajadores estamos excluidos del ‘Chaco para todos’ que se difunde por los medios” enfatizó el referente gremial.

EL RECLAMO

Una vez más el gremio ratificó que los ejes del reclamó son un aumento de 5 mil pesos aplicado al refrigerio y el 50% de incremento a la escala salarial.

DEPENDENCIAS PÚBLICAS DESMANTELADAS

“Nuestros compañeros deben llevar sus propios elementos de trabajo para poder prestar servicios, porque el gobierno destina los fondos a actividades deportivas, a fundaciones, otorga préstamos mientras las dependencias públicas deben cumplir con sus tareas sin insumos, sin medicamentos, estamos abandonados a nuestra suerte. Tampoco se proveen los elementos de seguridad para que nuestros trabajadores eviten los riesgos propios de la actividad, diariamente se los obliga a cumplir sus tareas, porque si no los sancionan”, enfatizó Niz.

PARO DE 48 HS

Por último, el gremio ratificó la medida de fuerza pactada para el jueves y viernes con asistencia al lugar de trabajo en el área metropolitana y sin asistencia en el interior con alcance a todos los trabajadores cualquiera sea la vinculación con el sector público, garantizando el servicio mínimo para las urgencias y emergencias.