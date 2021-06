Úrsula Sabarece: “Cuando sea ley, explotaremos de emoción y felicidad”

El jueves por la medianoche en una maratónica sesión de la Cámara de Diputados de la Nación se aprobó la media sanción para la inclusión laboral travesti trans denominada con dos de sus más grandes exponentes “Ley Lohana Berkin – Diana Sacayán”.

elDIARIO de la Región habló con dos referentes locales que también vienen impulsando de sus espacios y militancias esta normativa y, más que el texto, la transformación social y el acceso a derechos básicos que habilita esta normativa.

“Lo he vivido con una gran carga emocional y sobre todo con muchos sentimientos encontrados. Se me venía a la mente las miles de compañeras que no pudieron ver ni palpar todo estos avances”, pero de los que “fueron protagonista invisiblemente para que hoy, las les y los que continuamos podamos seguir avanzando”, remarcó Úrsula Sabarece, referente de la comunidad travesti trans chaqueña, reconocida militante y funcionaria pero, como ella prefiere denominarse:“Militrava activista” de Furia Travesti.

Sabarece indicó: “imaginate que esto es sólo con una media sanción, lo que será cuando sea ley, explotaremos de emoción y felicidad”. “Desde que me enteré de que el 10 de junio se trataba, ¡la ansiedad!, las horas y minuto fueron eternos, misma sensación con lo que vivimos con lo que fue la IVE, en todos momento sobrevoló los nombre de Lohana, Diana, Pía, la de Fernanda (Ramírez, mujer trans de Sáenz Peña, muy querida, y considerada como la ‘abuela’ de muchas personas en el colectivo chaqueño) y las millones de compañeras y compañeros que no conocimos y que en otras épocas fueron elles quiénes comenzaron a forjar este transitar, de resistencia, de subsistencia y fortaleza, y podríamos rellenar páginas y páginas contando esos sentires y cómo se vivió en cada une esta media sanción”, relató y añadió que: “es una gran herramienta para las juventudes y niñeces. Que no pasen ni sufran lo que pasamos otres. Seguramente siempre (o no), vamos a tener que batallar para algún derecho que vulneren los Gobiernos y la sociedad, pero sabemos el camino”.

La activista trans, quien tiene trayectoria en Chaco en luchar por el acceso al Estado, al trabajo y la salud de la comunidad LGBTIQ+, explicó: “Estas normativas nacionales enriquecen a las provincias, para elaborar y pensar en incrementar seguramente los presupuestos, entendiendo que en la ley no solo habla Estado nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades deben ocupar una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, a partir de ahí entraría también el compromiso de las organizaciones de la sociedad civil”. “Como siempre digo, estas herramientas no son mágicas, ojalá lo fueran, que una vez sancionada al otro día ya tuviéramos puestos de trabajo, pero si entre todes ponemos esas voluntades podemos lograr, y conociendo la gran necesidades que vivimos les travestis y trans”.

“Desde que se inició esta batalla sobre el acceso a un trabajo, inclusive con la participación de la mujeres, se instauró el cupo como para empezar hablar y pedir permiso, y está claro que mucho de eso fue sirviendo para ir dilatando e ir ganando espacio y vimos que cuesta que el patriarcado quiera ceder entonces tenemos que ir de a poco, las experiencias que hubo en algunas provincias y municipios sobre cupo no dio mucho resultado, y por eso comenzamos hablar de la inclusión”, señaló. Es decir, “dejar de poner techos e ir comenzando a elaborar esos procesos de incluir. Los Gobiernos deben diseñar, elaborar y promover esas oportunidades de trabajo erradicando las discriminaciones y violencias, acompañado de la sociedad, porque también es una obligación nuestra poner en la balanza para equilibrar”.

Úrsula Sabarece comentó que cuando se trató en comisiones el año pasado “les legisladores escucharon a las organizaciones y también a mujeres y varones travesti trans y también de aquellas personas no binarias, de ahí surge este dictamen de mayoría, que es un gran hecho histórico porque viste que a veces también nos cuesta ponernos de acuerdo, coincidimos en priorizar la herramienta legislativa, la necesidades que vivimos, en comenzar a incorporar nuestra identidades dentro del ámbito laboral formal e ir construyendo esas herramientas de inclusiones con nosotras, nosotres y nosotros adentro”. Por último, recordó la frase de cierre de la diputada que cerró el debate del jueves, Maria Rosa Martínez, y cuya autora es “la comandanta de las Mariposas” (Lohana Berkins) «Cuando una travesti entra al trabajo formal, le cambia la vida a esa travesti, cuando muchas travestis entren al trabajo formal, le cambiará la vida a la sociedad».