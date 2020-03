Valdez: «Debemos tener prudencia y responsabilidad colectiva»

El director técnico de Sarmiento, Raúl Valdez, contó cómo es la vida del plantel del Decano en plena pandemia de coronavirus: ejercicios físicos dentro de casa y charlas vía plataforma virtual. “Los que viven del fútbol tienen que entender que sin jugadores no hay negocio”, advirtió, el DT del Aurirrojo, uno de los animadores del Torneo Federal A de fútbol.

CUARENTENA CON EJERCICIOS

Para muchos chaqueños, el aislamiento total determinado por las autoridades en el marco de la lucha contra el coronavirus será una buena excusa para tomarse un descanso. Para los jugadores de Sarmiento, no. Es que la interrupción de la competencia no exime a los deportistas de alto rendimiento de continuar con la actividad física, más allá que la pandemia obligue a reconfigurar las rutinas y costumbres.

En ese sentido, Valdez contó que por estos días, al igual que varios equipos, se fijó un protocolo de trabajo, junto a los directivos, para sobrellevar el aislamiento total hasta el 31 de marzo, con una rutina nutricional y física, por parte del equipo médico. “La idea es que los jugadores lo hagan en su casa, con las recomendaciones generales que son de orden médico pero también las que ha fijado la provincia y la Nación”, apuntó.

El entrenador del decano indicó que “hay que tener conciencia de que son 15 días en los que serán clave la higiene y el aislamiento; tenemos que tener prudencia y responsabilidad colectiva”.

SEGUIR EN MOVIMIENTO

Al ser consultado sobre cómo imagina la vuelta a la competencia, Valdez estimó que “habrá que tener mucho cuidado al momento de tomar la decisión de levantar el aislamiento o continuar con esta situación porque en el Chaco no pasa lo mismo que en Corrientes, ni que en Formosa y Buenos Aires”. “Los sucesos se dan de forma diferente, así que dentro de 15 días podríamos estar todos en la misma situación o no; así que creo hacer jugar el torneo después de estas dos semanas tendrá que ver con el escenario nacional pasado este tiempo y las provincias en particular para no afectar sanitaria ni deportivamente a ningún equipo”, sumó.

En cuanto a lo estrictamente deportivo consideró que las diferencias “van a existir”, por una simple razón: “Si tenés un patio para entrenar no es lo mismo que si vivís en un departamento; con lo cual las condiciones que tienen los jugadores de élite, con gimnasios en sus casas, son otras», analizó.

No obstante, remarcó que “los profes son capaces y tienen mucho conocimiento, así que vamos a hacer lo posible para llegar a la reanudación de la mejor manera: el fútbol no es sólo una preparación física y mental, sino que suma cuestiones futbolísticas y tácticas así que si la idea es dar de igualdad de condiciones, después del receso debería haber un período para ponerse en ritmo nuevamente”.

PRIORIZAR AL JUGADOR

En cuanto al momento particular en que se resolvió suspender la actividad, Valdez opinó que “al mundo le pasó algo muy particular: al ser una enfermedad nueva no se le dio la importancia debida y por eso pasó lo que pasó en Italia y España, pero a nosotros nos dio tiempo para que los profesionales nos puedan guiar porque si bien lamentamos las muertes y las infecciones que hay, tanto en el Chaco como en el país se trabaja a destajo para mantener a la mayoría sana y fuera de peligro”.

“Nosotros vamos a trabajamos con los profes con una plataforma virtual para charlar con los jugadores y fortalecer el tema de la concienciación, tratando de insistir en que las salidas tienen que responder sólo a necesidades sanitarias o de alimentos, y comprender que no se trata sólo de la salud de uno sino también de la de los seres queridos”, reflexionó.

En ese sentido, dijo que “culturalmente tenemos que hacer una profunda reflexión así que espero que una vez que concluyan estas circunstancias podamos sacar un aprendizaje de todo esto”.

Valdez entendió que, en términos generales, las pérdidas a nivel económico van a ser generales pero eso no es argumento suficiente para dejar de parar la actividad. "El presidente de Argentinos Juniors no quería frenar el fútbol porque le generaba pérdidas, pero él y todos los que viven de esto tienen que entender que sin el deportista, el entrenador y el club no hay negocio". "Las autoridades del fútbol de cada país tienen que entender que hay que dejar de lado las cuestiones materiales y hacer eje en la esencia del deporte que son los jugadores, los entrenadores y los clubes", cerró.