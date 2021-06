Villa Ángela: el rango etario permitido para la inoculación es cada vez más amplio

El intendente de Villa Ángela, Adalberto Papp, habló en la Radio Municipal 87.9 Mhz, donde enfatizó sobre la colaboración que el municipio lleva a cabo en la organización de la vacunación contra el Covid-19 a cargo de Salud Pública de la Provincia. Además, mencionó sobre la continuidad de obras de pavimento y la situación económica general del municipio.

Papp se refirió al sistema de vacunación organizado por Salud Pública, el cual el municipio acompaña a través de dos postas, una en el Club Unión Progresista y otra en el Centro de Empleados de Comercio, a efectos de mantener las medidas de bioseguridad y llegar a la mayor cantidad de personas. «Tenemos un equipo de gobierno que aporta, sin embargo no estamos a cargo de la organización», aclaró.

«El rango etario permitido para la inoculación es cada vez más amplio ya que los menores de edad no tienen dificultades respecto al Covid-19 pero si pueden provocar una cadena de contagios», dijo Papp.

«No debemos dejar de lado la distancia entre personas, la desinfección de manos y el barbijo. Cada día emergen nuevas variaciones del virus, pero lo importante es que el tiempo está a favor de los científicos de mucho prestigio, para superar los problemas de las vacunas y contar con la inyección definitiva’, explicó Papp.

Respecto del comportamiento de la comunidad en el marco de la pandemia, el intendente resaltó el respeto de los villangelenses y la tranquilidad que se vive en comparación con otros lugares del país. «Tenemos una comunicación fluida con todos los sectores y les pedimos que colaboren porque todos somos parte de la ciudad. Si somos responsables socialmente, evitaremos que el Covid- 19 siga avanzando».



«VAMOS A SEGUIR ADELANTE CON LAS OBRAS EN VILLA ÁNGELA»

A modo de conclusión, el ejecutivo expresó que el municipio no necesita préstamos debido a que «la economía está ordenada, administrada con austeridad, logrando pagar en tiempo y forma los sueldos de los empleados municipales, a los proveedores y, realizar obras públicas», subrayó.

Además, expresó que la obra de pavimento se encuentra suspendida momentaneamente ya que se registraron casos positivos de Coronavirus en el equipo de trabajo. «Lo que no se hizo en 111 años, no se puede lograr en 2 o 3. Pero es nuestra misión continuar con el pavimento hasta la Escuela «Papa Francisco», en los próximos días ya que el municipio cuenta con los recursos otorgados por la provincia», finalizó.