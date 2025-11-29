Violencia de género en Sáenz Peña: un hombre atacó con una trincheta a su expareja

El episodio de violencia de género se registró este viernes por la noche en el centro de Presidencia Roque Sáenz Peña. Cerca de las 20:20, una mujer de 55 años fue sorprendida y atacada por su expareja, quien utilizó una trincheta para agredirla en la vía pública, a la altura de calle 13 entre 4 y 6.

Vecinos que presenciaron la escena dieron aviso inmediato a la Policía, mientras la mujer era asistida y trasladada en ambulancia al Hospital 4 de Junio. Allí, los médicos detectaron dos heridas cortantes en el sector derecho del cuello y lesiones en la mano izquierda y en el antebrazo derecho. La atención estuvo a cargo del equipo de Guardia encabezado por la doctora Silvana Machuca.

El agresor, identificado como H.E.V., también residente del barrio Puerta del Sol, escapó del lugar tras el ataque. La Fiscalía N° 4, conducida por el doctor Gustavo Valero, ordenó su aprehensión de manera urgente ante la gravedad del hecho, que fue caratulado como “supuesto intento de homicidio en contexto de violencia de género”.

Horas más tarde, el sospechoso se presentó voluntariamente en la Comisaría Cuarta, donde quedó detenido y a disposición de la Justicia.

La víctima permanece bajo control médico, mientras continúa la investigación para esclarecer los detalles del violento episodio.