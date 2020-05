Violencia de género: Quintero se excusó tras alojar a Villa

El escándalo generado por la denuncia que hizo pública en las redes sociales y luego presentó ante la Justicia, Daniela Cortés contra Sebastián Villa sacudió al Mundo Boca; pero, también salpicó de alguna manera a River.

Es que Juan Fernando Quintero, compatriota del atacante del Xeneize con quien además comparte representantes (Norman Capuozzo y Rodrigo Riep), lo alojó en su casa ubicada en el mismo barrio privado luego de la grave acusación por violencia de género que había recibido.

Ante esta situación, trascendió que la dirigencia, el cuerpo técnico y los referentes del plantel riverplatense habrían aconsejado a Juanfer para que no se involucre en un tema tan sensible y de gran trascendencia mediática.

Y si bien la convivencia duró apenas unas horas (se dictó una perimetral que le impide a Villa acercarse a menos de 1.500 metros de su pareja, por lo que tuvo que irse del barrio), al mediocampista del Millonario no le cayó nada bien que se especule con que recibió un tirón de orejas.

Desde su cuenta en Instagram, el autor del gol decisivo en la final de Madrid salió al cruce de una publicación periodística y arremetió: «Nadie se enojó con nadie. ¿O no se dan cuenta de que no puede estar cerca a su casa? ¿Es que no se cansan de hablar tanta cosa falsa, de sacar tantas estupideces?».

«El tema de la pareja es de pareja. Ellos y sus problemas. Ahora, lo humano es lo humano… diferencien eso. Y, sepan de leyes más bien porque parece que no se están informando y están sacando cualquier cosa al aire por sacar», añadió un Quintero evidentemente molesto con los rumores.

Desde Núñez, todavía nadie se pronunció al respecto y, desde que comenzó el improvisado receso por la cuarentena, hay un absoluto hermetismo de parte de Marcelo Gallardo y sus jugadores, quienes están acostumbrados a mantenerse alejados de este tipo de problemas.

“LAS HUELLAS SON PRUEBA DE CÓMO SE COMPORTABA”

Por intermedio de un posteo en su cuenta de Instagram, Daniela Cortez contó cómo sigue la denuncia por violencia de género a Sebastián Villa, delantero de Boca.

“Quiero responder a las personas que, sin conocimiento de la situación, opinaron sobre mi denuncia. Las fotos publicadas por mí el 27 de abril no son evidencia de un único episodio de maltrato por parte de mi expareja; son una recopilación de varias heridas que él me causó durante el tiempo que convivimos”, expresó la colombiana.

Cortez manifestó: “Como dije al momento de la publicación, denuncio haber sido maltratada física y psicológicamente a lo largo de dos años. Quiero remarcar que las huellas de violencia que se ven en las fotos son prueba de la manera en la que él se comportaba constantemente”.

“En la imagen que acompaña este post, verán el dictamen del médico forense que me atendió dos días después de la última agresión. Como consta en el documento, varias de las heridas (edemas y equimosis en cabeza, brazo y muslo) que quedaron registradas en las fotos, corresponden a la agresión del pasado 27 de abril. Con este material probatorio (el concepto médico sumado a la evidencia que da cuenta de antiguos maltratos), seguiremos el proceso judicial”, agregó Cortez.